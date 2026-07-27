这条“黄金通道”，让温州拥抱世界！

温州日报 2026-07-27 08:34:00

东海之滨，遥见一派货畅其流、客似云来的开放盛景。

温州网讯 这里不是巴黎，却有55件罗丹真迹和十余件同期大师雕塑珍品，远渡重洋，静静立在温州罗丹艺术中心。

这场亚洲罕见的雕塑盛宴，在全国跨境贸易便利化专项行动“温版55条”支持性举措的托举下顺利落地。连日来，游客络绎不绝。

跨海相逢的不只是艺术珍品，更是温州拥抱世界的开放格局。联通内外的，是一条辐射浙闽赣的“黄金通道”——金丽温开放大通道。

它是浙江省重点打造的第二条开放大通道，与义甬舟大通道共同构成“Y”字形开放框架。随着这条大通道纳入国家总体开放布局，温州提速打造近洋航运中心、区域性国际航空枢纽，温州港挺起“亿吨大港”的脊梁，机场旅客吞吐量突破1300万人次。

东海之滨，遥见一派货畅其流、客似云来的开放盛景。

“改写”地图

一条大通道融通山海内外

金丽温开放大通道，是浙江推进高水平对外开放、建设高能级开放强省的战略通道。

对温州、金华、丽水等地而言，它直观“改写”了地图：浙南沿海与内陆山区的资源要素双向奔流，温州的“海”、金华的“贸”、丽水的“山”优势互补，从各自为战转向携手共进。

顶层设计开始接力。省委、省政府连续4年将其写入省政府工作报告，温州谋划编制三年规划和连续两年度工作要点，搭建大通道建设的“四梁八柱”——

枢纽在变强。

乐清湾港区码头，从义乌发来的集装箱短驳登上班轮，18天直达沙特阿拉伯吉达港，综合物流成本节省15%以上。

乐清湾港区口岸开放通过国家验收后，这般场景愈发寻常。至此，温州港三大核心港区全部对外开放，加速融入全球航运网络。

眼下，温州正以金丽温开放大通道建设为牵引，提速打造近洋航运中心、区域性国际航空枢纽。一张“公铁水”多式联运网络，将金华、丽水、温州等核心腹地货源串联，今年上半年新开辟近洋航线、远洋航线各1条，目前已累计开通20条国际集装箱班轮航线，布设8个海铁联运站点。

“集装箱海运准点降本”计划、海港口岸和航空口岸“双过境”240小时免签、启用浙南闽北首个离境退税口岸……温州海陆空开放通道越走越畅。

流通在加快。

温州大型国际集货拼箱基地内，电力金具、汽摩配等“温州制造”集结，远销埃及、坦桑尼亚、菲律宾等全球市场。

这是“温货温运”带来的新变化。温州市现代集团启用该基地以来，作业量突破3200标箱，惠及制造企业160余家，撬动外贸进出口额超12亿元。

“不用跑宁波、上海，外贸货物在家门口一站办结。”温州凯达佑通物流总经理黄永春算了笔账：乐清货拼箱发往红海地区，时间压缩2至3天，内陆段物流成本节省近20%。

山海在相拥。

以金丽温开放大通道为纽带，温州联动沿线城市，让外贸侨贸、民营经济、港口枢纽、生态禀赋这些独立资源直接对话。与金华、丽水、台州签订战略合作协议，形成覆盖125个项目的合作清单。在此背景下，金丽温台衢海关一体化协同机制等跨区域协同合作项目相继落地。

提档功能

“口岸+”经济释放乘数效应

“仓库到港区，只用短驳运输，即报即放、即装即离。”在温州综保区里，看着货值145万元的9辆整车，原地完成了从非保税向保税状态的转换，亲历全程的企业负责人林孝丰直呼“区内直转”监管模式的便利。

一路向北，位于乐清湾港区的温州保税物流中心（B型）里，浙江誉泰进出口有限公司的24辆嘉汽牌汽车，也以汽车保税仓储模式出口非洲，实现“入中心即退税”。

——两幕场景背后，温州凭着口岸开放功能的持续提档，不断激活“口岸+”经济增长点，为温州打造高能级开放强市铺路搭桥。今年上半年，温州进出口总额达1507.5亿元，其中出口额同比增长5.3%。

这份增长，很大程度来自外贸新业态新模式的强力拉动。

自去年温州打通“新三样”出海“蓝色通道”后，一批批“新三样”货物从温州港发往全球。海事部门优化船舶进港计划与锚位预约，让“出厂即出海”成为现实。今年1至6月，温州“新三样”出口71.3亿元，增长1.7倍，拉动全市出口增长3.5个百分点。

不仅海上“蓝色通道”畅通，陆上“快速走廊”也在加速成型。

温州率全省之先开辟“TIR+GMS”国际运输新路径，开通至俄罗斯、白俄罗斯等国家的25条线路，让浙货“坐”浙车驰骋新丝路，实现运输时间减少40%、成本减少30%。

出口强劲增长的势头下，温州“口岸+”重大产业项目同样快马加鞭。

7月3日，浙江（华东）深远海风电母港核心区一期工程现场，3800吨双主梁门式起重机完成整体提升，标志着项目一期工程转入设备安装调试阶段。

这只是缩影。眼下，三澳核电二期项目建设迈入加速新阶段，运达股份全球海上风电总装基地稳步推进投产筹备工作。它们的拔节生长，映照温州正从“项目落子”迈向“经济带动”。

制度革新

一套实招筑起“三最”开放环境

金丽温开放大通道畅达内外，更承载着一场推动口岸功能、通关时效、营商环境全方位迭代的深刻变革。

围绕省委、省政府“服务最优、成本最低、效率最高”这“三个最”，温州优化开放环境各项改革部署，用一套制度型开放“组合拳”护航企业融入全球供应链、抢占市场先机。

第一拳是强举措。

作为2026年全国跨境贸易便利化专项行动试点城市，温州出台“温版55条”，通过政策集成、创新集成、服务集成，帮企业降成本、抢订单、拓市场；迭代出台的“雨露计划2.0”，推行“船边直提”“抵港直装”与7×24小时预约通关，压缩企业流通成本。

直观变化，发生在温州港状元岙港区：满载810吨远洋自捕鲭鱼的货轮缓缓靠泊。不同的是，“船边直提”机制下，这批渔获无需在码头堆场存放，海关审核后直接提离，全程无缝衔接。

第二拳是建平台。

“货物刚离境，退税款就到账了。”温州鸿源汽车部件科技有限公司财务负责人刘女士，感叹于跨境电商出口海外仓“离境即退税”模式的速度。

如今，温州已跻身跨境电商综试区全国优势梯队，累计建成跨境电商产业园33个；市场采购总部服务中心、预包装食品出口展示中心、新业态改革创新中心相继落地；累计建成省级以上境外经贸园区7家，其中国家级3家，数量居全国地级市首位。

第三拳是优服务。

温州因地制宜推出“提前申报”“抵港外国籍船舶临开不查”等便利服务，形成“关地合作”“海地融合”“地检协同”等属地与海关、海事、边检部门深度合作的服务品牌。

走出去，更要走得远、走得稳。“百团千企拓市场争订单”行动如火如荼，温州对外贸易伙伴已拓展至237个国家和地区，对“一带一路”沿线国家（地区）出口增幅超16%。

从瓯江奔向世界，这条融通内外的交通干线、改革创新的“试验走廊”，正载着“世界的温州”畅达天下。

来 源：温州日报

原标题： 以高水平开放链接全球，金丽温开放大通道建设再提速 大道如虹托起“世界的温州”

记者 叶凝碧 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com