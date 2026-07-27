正在阅读：3让“凉资源”成为“热经济”

让“凉资源”成为“热经济”

温州日报 2026-07-27 08:38:00
暑期以来，作为省级湿地公园的泰顺大溪源，吸引了不少家庭慕名前往避暑、休闲，在古村错落的青山绿水间享受清凉。

温州网讯 暑期以来，作为省级湿地公园的泰顺大溪源，吸引了不少家庭慕名前往避暑、休闲，在古村错落的青山绿水间享受清凉。据了解，除泰顺外，我市永嘉、文成等地也依托生态优势、自然景观，不断创新打造消费场景，将“凉资源”变成了“热经济”，为文旅发展不断注入新活力。　

来　源：温州日报

原标题： 让“凉资源”成为“热经济”

记者　蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11