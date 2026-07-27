温州日报 2026-07-27 08:38:00

暑期以来，作为省级湿地公园的泰顺大溪源，吸引了不少家庭慕名前往避暑、休闲，在古村错落的青山绿水间享受清凉。

温州网讯 暑期以来，作为省级湿地公园的泰顺大溪源，吸引了不少家庭慕名前往避暑、休闲，在古村错落的青山绿水间享受清凉。据了解，除泰顺外，我市永嘉、文成等地也依托生态优势、自然景观，不断创新打造消费场景，将“凉资源”变成了“热经济”，为文旅发展不断注入新活力。 来 源：温州日报 原标题： 让“凉资源”成为“热经济” 记者 蒋文广 本文转自：温州新闻网 66wz.com

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