温州日报 2026-07-27 08:40:00

对于处在扩产关键期的企业，这笔资金无疑是一股强劲的金融助力。如今，该公司已完成A轮融资，估值达4亿元。

温州网讯 空天知行合一（温州）航天科技有限公司凭借3项Ⅰ类发明专利，获得农行温州分行500万元信用贷款。对于处在扩产关键期的企业，这笔资金无疑是一股强劲的金融助力。如今，该公司已完成A轮融资，估值达4亿元。

近日，人民银行浙江省分行在温州召开金融支持科技创新与海洋经济发展新闻发布会，“空天知行合一”等得益于温州金融“精准滴灌”的案例被频频提及。记者获悉，截至5月末，全市科技贷款余额同比增长14.7%，高新技术企业获贷率82%，融资成本同比下降0.44个百分点，处于历史低位；截至6月末，涉海企业贷款余额609.2亿元，海洋经济产业贷款余额347.9亿元。

科技创新与海洋经济，是温州高质量发展“双引擎”。围绕两大主线，温州以政策联动、机制创新和产品迭代为抓手，引导金融机构将科技专利、数据产权、海洋碳汇等看不见的无形资产，转化为可评估、可定价、可授信的量化融资额度，推动金融要素向科技企业和海洋领域高效集聚。

如何让金融活水精准滴灌科创企业？从政策协同破题。人民银行温州市分行联合科技、经信等部门，结合瓯江实验室、“一港五谷”等科创产业布局，出台金融支持新质生产力培育、人才创业等专属方案。用好全省强科创支农支小再贷款额度，累计推动全市960家科技企业、399个技改项目纳入清单，完成科技企业和技术改造贷款签约近200亿元。同时，支持温州银行发行5亿元科技金融债，落地全国首单技术产权资产支持票据（ABN），为18家中小科技企业打通债权融资通道。

科创企业“轻资产、缺抵押”的痛点，正被“技术流”评价体系化解。金融机构创新“科创指数贷”“人才贷”等授信模型，将研发投入、发明专利、人才团队等软实力转化为授信硬指标。5月末，全市知识产权（专利）密集型产业贷款余额1834.3亿元，同比增长18.7%。浙江某半导体有限公司基于研发投入占比和行业成长性，在中国银行温州市分行获得纯信用科创贷款，顺利打通从芯片设计到封测的全产业链。

针对不同成长阶段的科创企业，温州因企施策：初创期可申请“港谷科技贷”“算力贷”等专属产品，5月末创新型中小企业贷款余额达1314.4亿元，同比增长18.2%；成长期享受中长期贷款和知识产权质押服务，目前中长期贷款占比达65%，向4家中试平台授信37.6亿元；成熟期链主企业已累计落地科创债15亿元，并为1524家科技企业办理汇率避险业务140.24亿美元。在乐清低压电气集群，建行温州分行推出“集群快贷”，一家拥有29项专利的企业仅用2个工作日便获得880万元信用授信。

眼下，温州传统制造业正处在转型关口，设备更新成为刚性需求。温州抢抓国家政策窗口期，运用再贷款和财政贴息“组合拳”，让企业“愿改、敢改、改得起”。民生银行温州分行为某汽车零部件企业快速投放6353万元并协助申报贴息17.75万元，让产线升级从“想改不敢改”变为“趁势赶紧改”。

海洋经济金融创新同样多点开花。针对抵押物评估难、风险识别难的海洋产业，温州率先探索构建“蓝色征信体系”，以征信链撬动资金链、激活海洋产业链。同时创新推出“瓯越海洋贷”产品体系，覆盖海洋科技、碳汇、船舶、文旅等七大赛道，贷款余额达58.5亿元；为海上风电项目授信173亿元，助力核风光水蓄氢储新能源全链条发展。

人民银行温州市分行相关负责人表示，下一步将一体推进科技金融与海洋经济发展，培育耐心资本，加大对初创科技企业和涉海普惠群体的融资支持，拓展“创新积分+金融”应用场景，丰富“科创指数贷”“瓯越海洋贷”产品体系，深化蓝色征信标准建设，强化涉海数据共享，为全省全国提供更多“温州实践”。

来 源：温州日报

原标题： 高新企业获贷率82%，涉海企业贷款超600亿元 让无形资产在温州“量”出融资价值

记者 邹雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com