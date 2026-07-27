温州日报 2026-07-27 08:41:00

为了更好服务企业，水头镇完善贯穿项目全周期、处处靠前一步的政务服务，实打实念好增资扩产 “快字诀”。

温州网讯 七月盛夏，热浪灼人。平阳县水头镇汉旅箱包工地上，十层智能车间、研发中心及员工宿舍楼已全部主体结顶。内墙粉刷、管线铺设、消防配套施工等正在有序开展。

“预计年底就能进行设备调试和试生产，明年农历正月正式投产。”项目负责人曾尧的话里透着自信，“项目从拿地到开工一路顺利，这也离不开水头镇为我们提供的‘保姆式’服务。”

汉旅箱包项目是省“千项万亿”工程重点项目，规划建设标准化智能车间、产品研发中心、员工生活配套等功能区块，全面引进国内外先进成套生产设备，依靠数字化、智能化改造实现产能跨越式提升。项目达产后，企业箱包综合产能有望跃居全省前列，预计年新增产值7.5亿元、年税收3500万元，直接带动本地800余人就业。

许多人好奇，一家主营拉杆箱的企业，为何会成为水头“它经济”升级的关键一环？曾尧的答案只有两个字——融合。“我发现养宠人群出行常遇痛点：不少公共场所担心宠物随地便溺或具有攻击性，索性一律禁止入内。为了破解这个难题，我便想到把箱包和宠物用品融合起来。”曾尧说。

依托深耕多年的箱包皮具结构设计、模具制造、流水线生产经验，2022年起，曾尧带领团队跨界研发拉杆式智能宠物便携舱，一经试水便广受好评。而即将投产的2.0版本，不仅在外观上更加时尚靓丽，还搭载了新风系统和与AI恒温模块，兼顾出行便携性与宠物栖息安全。产品还同步布局国内直播电商与Costco等海外商超零售渠道。

市场需求的持续暴涨，让原有厂房产能增资扩产迫在眉睫。为了更好服务企业，水头镇完善贯穿项目全周期、处处靠前一步的政务服务，实打实念好增资扩产 “快字诀”。

“在项目洽谈初期，我们镇经济办、产业专班便主动对接曾尧团队，提前梳理产业扶持政策、技改补贴、研发补助等利好。”据水头镇党委委员黄兆正介绍，他们预判新项目投产后用电负荷将大幅增长，提前协调电力部门将地块配套供电容量翻倍，避免后期生产阶段停电改造、耽误产能释放。同时，针对建设过程中企业面临的资金周转压力，水头镇主动搭建银企对接桥梁，精准纾解融资难题，保障项目连续施工。

项目签约落地后，水头镇又快速组建跨部门专项服务专班，推行“一张流程图、一个进度表、一套报审清单”标准化代办机制。在土地交付前的空档期，代办人员提前上门指导企业准备全部申报材料，同步协调解决总平方案预审、临时用水用电、用地指标落实等十余项建设堵点。

除建设阶段全程护航外，水头镇还同步做好投产之后的产业配套扶持。依托玖升·平阳宠物小镇直播基地，政府持续助力汉旅箱包打通智能宠物便携舱线上销售渠道，线上线下双向拓宽市场。

值得一提的是，水头镇作为全国知名宠物产业集聚高地，2017年佩蒂股份敲钟上市，摘下“宠物食品第一股”的金字招牌，紧随其后源飞宠物登陆资本市场，补齐宠物用品上市赛道。眼下，水头镇立足箱包跨界“它经济”的全新机遇，已将汉旅箱包纳入重点上市培育企业库，持续给予要素、政策、平台全方位扶持，力争培育出全镇第三家宠物相关上市企业，为区域特色产业长远发展积蓄强劲力量。

来 源：温州日报

原标题： 平阳水头“保姆式”服务加速产业焕新升级 一只便携舱解锁“箱包+宠物”新商机

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com