温州日报 2026-07-27 08:44:00

年均吸引游客超16万人次，灵东片区5.2平方公里从传统农区到“都市农业公园”的转型之路，是怎么蹚出来的？

温州网讯 土地流转出去还能继续务工，收入比过去高了——这是海经区灵东片区村民老李的账本；认领田园、带孩子体验农耕、露营、玩卡丁车——这是温州市区游客陈女士的周末。同一片土地，一头连着农户增收，一头连着都市消费。年均吸引游客超16万人次，灵东片区5.2平方公里从传统农区到“都市农业公园”的转型之路，是怎么蹚出来的？

答案藏在灵东片区近年的转型路径中。片区地处瓯江与东海交汇处，统筹规划农博园、共享田园、采摘园、观光园、科普园“五园融合”，探索都市农业公园建设。今年上半年，灵昆街道村集体经营性收入增速达73.49%，其中一季度增速位列全市第一。

转型的第一步是盘活“沉睡”的土地资源——不是简单流转，而是“资产打包”。片区由强村公司牵头，集中流转3个村1900余亩农用地，签约农户803户；灵昆街道9个村共同出资200万元成立农文旅项目公司，盘活4600平方米废弃农舍与村级物业作为配套用房。两步操作将零散资源整合为可统一规划、统一招商的整体资产，为片区全面开发奠定基础。

资产包搭好，接下来是运营。片区创新“强村公司+国企+市场主体+青年创客”多元经营模式。从实践来看，四方各有侧重：强村公司保障村民利益基本盘，国企提供基础设施支撑，市场经营主体负责专业运营，青年创客注入内容与流量。引入专业运营团队打造756亩地标性农博园，浙江工贸职业技术学院等高校合作落地伊甸农场等科普试验基地，乡绘文创、在地设计工坊等学生社团合作打造乡间墙绘、“灵小白”甜瓜文创等引流产品，实现农业生产与文创赋能深度融合。

这种转变在灵东片区的业态布局中清晰可见。南堤“海陆空”打卡点、沿江骑行道、田园越野跑道吸引大量游人；桥下空间的板式网球场和RC遥控赛车场让年轻人大呼过瘾。片区推出共享田园认领模式，设自理、半托、全托、纯享云耕四档个性化套餐，周边露营、卡丁车等配套构成“微度假”闭环。“冬灵之番”“银庄甜瓜”等农产品借势潮玩场景成功出圈，从卖农产品到卖体验带产品，是灵东片区商业逻辑转换的关键一环。

数据验证了这条路径的成效。2025年，灵东片区所辖村村集体经营性收入均超百万元；片区累计招引农业新业态项目23个、青年农创客63名，农户人均年增收达1.3万元。数字背后，是一个值得深思的结构性变化：当土地的定价基准从“亩产粮食”切换为“单位面积体验产出”，农村资源的价值空间被大幅打开。乡村振兴的关键，或许不在于给农业“加”什么，而在于重新理解农业用地能承载多少种可能性。

来 源：温州日报

原标题： 蹚出新路子！“五园融合”绘出共富新景

记者 伍秀蓉 通讯员 林荧荧

本文转自：温州新闻网 66wz.com