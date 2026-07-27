温州日报 2026-07-27 08:46:00

这标志着洞头康复医学事业驶入“国字号”快车道，海岛群众将在家门口享受到国家级康复医疗服务。

温州网讯 日前，洞头区人民医院与中国康复研究中心正式签署紧密型医联体合作协议，并获授“中国康复研究中心（北京博爱医院）紧密型医联体成员单位”牌匾，首批4名康复专家将常驻洞头，全面介入康复治疗中心运营管理与学科体系搭建。这标志着洞头康复医学事业驶入“国字号”快车道，海岛群众将在家门口享受到国家级康复医疗服务。

中国康复研究中心成立于1988年，是一家技术全面的以康复医学为特色的三级甲等综合医院，设有国家孤独症康复研究中心、神经损伤与康复北京市重点实验室等重要平台，是我国康复医学领域的国家级技术资源中心和业务指导中心。

未来，双方将围绕洞头区人民医院康复学科建设开展深度合作，在体系建设、学科发展、人才培养、上下转诊等方面全面联动。中康康复专家常驻洞头，涵盖神经康复、骨关节康复等核心方向，全面介入康复治疗中心运营管理与学科体系搭建。还将帮助洞头建立早期床旁康复介入机制，构建覆盖“医院—社区—家庭”的全周期康复服务体系。此外，洞头每年将选派骨干赴中康进修深造，中康专家以“师带徒”方式培养本地康复团队。

据悉，洞头将以此次签约为契机，加快构建“医教研产养”五位一体的海岛康复康养生态系统。医疗上，推动康复治疗与临床科室深度融合；教学上，依托温州医科大学康复医学院整体迁入洞头的独特优势，深化校地合作；科研上，借助中康国家级平台推动新技术落地转化；产业上，规划700亩产业发展空间，依托诚意药业等本土企业推动海洋生物医药研发；康养上，整合海岛民宿康养、海上运动康复、海洋食疗养生等特色场景，培育“康养在岛上”特色品牌。

来 源：温州日报

原标题： “国字号”康复资源落地海岛 洞头区人民医院牵手中国康复研究中心

通讯员 叶稳稳 记者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com