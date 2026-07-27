鹿城区委书记张崇波督导鹿城经开区高质量发展和西部时尚城建设工作 助力打造“中国时尚产业之都”

鹿城发布 2026-07-27 08:52:00

7月26日，鹿城区委书记张崇波督导鹿城经开区高质量发展和西部时尚城建设工作。

7月26日，鹿城区委书记张崇波在督导鹿城经开区高质量发展和西部时尚城建设工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于开发区工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，以新一轮“强城行动”为牵引，聚焦功能提升与平台提能，扎实做好开发区“优化、规范、功能、提升”四篇文章，全力将西部时尚城打造为“中国时尚产业之都”的硬核支撑和亮丽窗口，持续打响“中国时尚在温州、中国时尚看温州”的城市品牌。

在鹿城总部经济园，张崇波来到中国鞋都设计师（工程师）协同创新中心、四川大学新材料与数字时尚温州创新中心，实地察看建设运营情况，并指出，时尚不仅是视觉美学，更是科技硬实力的外在表达，要坚持“AI+制鞋”主攻方向，加快技术研发与联合攻关，构建覆盖全链路的创新体系，驱动柔性制造与个性化定制深度融合。

浙南时尚智创中心项目致力构建集时尚总部、科创孵化、商务服务于一体的西部产城融合新地标。张崇波在详细了解项目建设情况后指出，要加快项目建设，坚持建设提速与招引提质并重，促进传统产业与现代服务业、总部经济融合发展，构建“产城人”深度融合的发展格局。

在随后召开的专题会议上，张崇波听取了鹿城经开区半年度工作、西部时尚城建设进展等情况汇报，与会人员围绕产业培育、空间拓展、机制创新等交流发言。张崇波指出，作为鹿城建设“一区三地五城”的重要载体，鹿城经开区要进一步提高站位，切实强化全区产业发展重要平台功能，着力解析和绘制产业图谱，以深化改革、强化创新、扩大开放为根本动力，持续提升发展质效，全力做强省级经济开发区。西部时尚城要依托“省中小企业特色产业集群”等既有优势，聚焦“科技+时尚”双轮驱动，将西部时尚城建设与城市更新、功能提升一体谋划、协同推进，不断提升西部时尚城的产业集聚力、时尚影响力和品牌辨识度，持续擦亮“中国鞋都”金名片。

张崇波强调，要牢牢把握核心功能定位，聚焦产业发展这一主责主业，以培育发展新质生产力为核心任务，加快培育“鞋产业+人工智能+生产性服务业”产业形态，强化“亩均论英雄”导向，着力塑造开放创新的产业生态。要牢牢把握质效提升导向，加大招商引资力度，加快建设百万方大孵化集群，统筹布局配套功能载体，优化人才服务体系，持续推进平台提能、产业提质、发展提速、改革提效。要充分发挥鹿城发展特质，深入实施西部时尚城产业体系重塑行动、产业空间重构行动等“七大计划”，加快打造一批引领设计的总部企业和设计师集群、一批有国内外影响力的时尚活动等“六个一批”标志性成果。要强化组织领导和机制保障，坚持党的全面领导，配强专班力量，落实项目攻坚联席会议机制，实现清单化管理、项目化推进、节点化调度，以系统合力跑出建设加速度。

鹿城区领导何占宇、滕灵辉、叶小剑、张青锋参加。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波督导鹿城经开区高质量发展和西部时尚城建设工作 助力打造“中国时尚产业之都”

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com