温州都市报 2026-07-27 08:59:00

瓯剧首次以快闪形式走进空港枢纽，为暑运中的进出港旅客带来一场别开生面的文化邂逅。

温州网讯 近日，温州龙湾国际机场T2航站楼内，婉转瓯剧唱腔与往来航班广播声交织——温州市瓯剧艺术研究院联合温州空港贵宾服务有限公司在此举办“戏从温州来·来温州看好戏”空港瓯剧展演主题活动。瓯剧首次以快闪形式走进空港枢纽，为暑运中的进出港旅客带来一场别开生面的文化邂逅。

在国内出发厅舞台上，瓯剧经典剧目《一梦千年》《中华瓯韵》轮番上演。婉转唱腔搭配翩跹水袖，演员们举手投足间尽显南戏古韵，引得候机旅客纷纷驻足，不少外国旅客也举起手机全程记录。

而在国内到达厅，一场轻量化戏曲快闪巡游同步展开。身着精美戏服的南戏人物穿梭于现代化航站楼，与来来往往的旅客“擦肩而过”，古朴雅致与都市时尚形成奇妙碰撞。许多刚下飞机的旅客顾不上取行李，先与演员们合影打卡。现场还开设了唱腔念白体验教学与戏曲造型互动环节，让旅客从“看戏人”变为“唱戏人”。

活动不仅“有戏”，更有“温度”与“实惠”。主办方在现场向旅客发放解暑饮品和清凉物资，缓解高温天气带来的出行不适；同时向旅客推介“一张机票游温州”文旅惠民政策。从落地到出港，机场不再只是“中转站”，而成为展示温州城市文旅形象的前沿窗口。演员们向每一位旅客送上“瓯韵相伴，平安启航”的暖心祝福，让来温游客在踏上温州土地的第一时间，便触摸到南戏故里的文化脉动。

瓯剧被誉为“南戏活化石”，是温州最具辨识度的文化符号之一。此次活动以“非遗进空港，航旅共赋能”为核心思路，创新实施“空港有戏·遇见瓯剧”主题活动，在出发、到达层分设差异化体验点位，把交通枢纽打造为文旅融合的创新场景。

接下来，瓯剧院将持续深挖瓯越文化资源，配合推进“一张机票游温州”惠民举措，与空港方面合作常态化打造“航空＋非遗＋文旅”特色品牌活动，以空港枢纽力量助力全市文旅全域联动高质量发展，持续擦亮温州“南戏故里”文化名片。

来 源：温州都市报

原标题： 别开生面的文化邂逅 瓯剧快闪首秀龙湾国际机场

记者 叶锋 通讯员 苏小敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com