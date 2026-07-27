头部领航！温州启动民企“能级提升”行动

温州日报 2026-07-27 09:03:00

我市正以一场系统性的企业能级提升行动，通过实施“头部领航、腰部倍增、小微强基”三大行动，构建起覆盖企业全生命周期的梯度培育体系，为区域经济高质量发展注入持久动力。

温州网讯 企业强则产业兴，产业兴则城市盛。当前，我市正以一场系统性的企业能级提升行动，通过实施“头部领航、腰部倍增、小微强基”三大行动，构建起覆盖企业全生命周期的梯度培育体系，为区域经济高质量发展注入持久动力。

头部企业是区域经济的“压舱石”和“风向标”。近年来我市通过实施“雄鹰行动”，以“专家智库+专业服务”的方式为重点民营企业提供增值化服务，做到“一企一方案”。今年，我市将健全单项冠军培育体系，推动头部企业跨越发展、民营企业总部集聚发展，助推企业提升现代化治理能力，力争全年新增雄鹰企业1家、省单项冠军企业5家，超10亿元制造业企业总量突破100家，形成“大树成林”的产业生态。

腰部企业是连接头部与小微的“承重墙”，其数量和质量决定产业链的稳定性。瑞安一家中等规模的汽车传感器生产企业，三年前年营收不足2亿元。通过纳入“筑基突破”行动，政府牵线高校团队优化生产工艺，并协调银行提供“设备更新贷”，企业引进全自动SMT贴片生产线后，良品率从92%提升至98.5%，成功打入比亚迪供应链。今年，我市将按1-5亿元、5-10亿元、10-20亿元等不同规模企业的个性化需求，分别实施“筑基突破”“赋能跃升”“登峰进阶”行动，全年新增腰部企业100家以上。

小微企业是产业的基石，小微企业兴则实体兴。近年来我市对小微企业的扶持不仅只是简单的税收减免，而是不断去解决中小微企业获取人才、技术、订单、融资的“隐性门槛”。特别是我市推行的“企业码”一站式服务、“小微信用贷”无抵押快贷、“大企业开放供应链”对接机制，真正让小微企业活起来。今年，我市深化“专精特新之城”“中小微企业友好城市”两城联创，计划全年新增省级以上专精特新中小企业100家以上，新增“小升规”企业500家以上，争取新增省级及以上中小企业特色产业集群1个。

为实现精准培育和扶持，我市上线“企业梯度培育数字大脑”，打通税务、用电、社保、进出口等20余项数据，对全市超3万家工业企业进行动态画像。系统可自动识别“潜在小升规企业”“有望突破5亿元企业”“单项冠军苗子企业”等标签，并主动推送适配政策。

来 源：温州日报

原标题： 头部领航 腰部倍增 小微强基 我市启动民企“能级提升”行动

作者:海文

本文转自：温州新闻网 66wz.com