温州大典 2026-07-27 09:04:54

明宣德年间，温州知府何文渊以兴学重教、礼贤下士著称。他亲自给学生上课，从民间选拔可造之材，培养了状元周旋、名臣章纶等人才。

这几天，高考录取结果陆续出炉，又一批学子即将踏入大学校门。教育改变命运，这句话放在哪个时代都不过时。

明宣德年间，温州知府何文渊以兴学重教、礼贤下士著称。他亲自给学生上课，从民间选拔可造之材，培养了状元周旋、名臣章纶等人才。

宣德五年（1430），何文渊奉命出守温州。在任期间，他政绩斐然，清代《明会要》称其治下“吏称其职，民安其业，一时蒸蒸称盛”，明宋端仪《立斋闲录》亦载其“廉静寡欲，一郡大治，当时浙东守称为第一”。

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亲授经史，力推文教振兴

何文渊著有《东园遗稿》，书中记载了大量明宣德年间的温州史料。何文渊初到温州，便着手选拔良家子弟入学。他在《送章进士还乡毕姻序》中提到，“简拔善良子弟，得三十余人以教于郡庠，使其习闻官府号令”，他希望通过这些学子，将官府的政令和教化传播到乡间。

《东园遗稿》明嘉靖刊本，书影来自日本国立公文书馆内阁文库官网。

即便公务缠身，何文渊仍常抽空亲往府学授课。其弟子章纶在《明故荣禄大夫、太子太保兼吏部尚书何公行状》中回忆道：“郡中无事，黄堂閴然，暇则诣庠序，进诸生周旋等，讲论经史，亹亹忘倦。”

章纶入府学后，何文渊亲自指导其学业，“习科举，业作文，去其浮泛，务从典实”。正统四年（1439），章纶中进士，官授南京礼部主事。他回乡成亲时，何文渊语重心长地对他说：“始也乡人见子布衣儒冠而来，今也乡人见子锦衣纱帽而回，孰不叹异以为荣幸，语其子弟而效于子哉？”意思是乡亲们看章纶变化如此之大，谁不觉得这是荣耀之事，定会教导他们的子弟仿效章纶。 他还说“海乡民风，日骎骎归厚，贤才之出，必接踵而起矣。”期望温州能够文教兴起、贤才辈出。

乐清人南昱也是何文渊从俊秀子弟中挑选出来的。何文渊在《南昱京荐》诗内序中记述：“一日，得乐清县编民俊秀子弟六人进谒……其南昱又六人中之颖出者。”何文渊爱其才，留他在身边“检拾文稿”，暇时“引之讲义理”。正统七年（1442），南昱也考中了进士。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

何文渊与永嘉人周旋的逸事最为有名。弘治《温州府志》载，宣德八年春，何文渊进诸生讲经于明伦堂，“有群蜂夹一巨蜂飞集楹间，声闻如雷”。何文渊对周旋说：“群蜂中之有巨蜂为之主，犹诸士林中之有巨儒为之领袖，此来科状元之兆也。”正统元年（1436），周旋果然高中状元，成为明代温州唯一的文状元。

礼贤下士，广纳民间贤言

何文渊爱才惜才，还体现在对民间隐士的尊重上。他在温州流传最广的佳话，莫过于与瑞安隐士虞原璩的“醋交”故事。

明代张岱的《快园道故》中记载：“虞原璩博涉经史，隐居瑞安，郡守何文渊时时乘小舟诣之，称莫逆。”何文渊时常乘着小船去拜访他，两人成了莫逆之交。有一次，两人谈论到深夜，何文渊想索酒助兴，但村居偏僻，夜深无处买酒。何文渊便说：“醯可代也。”虞原璩取出一瓶新醋，配上些蔬菜，两人以醋代酒，边喝边谈，“时人谓之醋交”。

《牧民备用序》，《东园遗稿》明嘉靖刊本，书影来自日本国立公文书馆内阁文库官网。

何文渊不仅爱才、敬才，更懂得用才。他礼节下士，招揽了一批“耆老”和“宿儒”共商政务。他在《牧民备用序》中自述：“莅官数月，于牧民之方，罔然不知修措也，乃日延耆老董士凤、林湜、梅庸生、叶荣祖、胡畊、蒋华、王永安、王文燠、郑中、赵敬宗、宿儒虞原璩、蔡育暨若干人，讲求为政要务，俾各陈其所见。”何文渊择善从之，短短数月，便使府治清肃、百姓安居。

来 源：温州大典

原标题： 在温州6年，明代这位知府一手带出“学霸天团”

本文转自：温州新闻网 66wz.com