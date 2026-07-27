家乡永远是创作的福地 温籍文艺家十项“文艺+”项目集中签约

温州都市报 2026-07-27 09:10:00

海内外温籍文艺名家齐聚温州，叙乡情、签项目、谋发展，新一届“文化使者”证书同步颁授，为温州文化强市建设再添强劲动能。

现场颁授新一批“文化使者”

温州网讯 7月25日上午，世界温州人文艺家发展恳谈会暨“文艺+”合作项目发布会在温州园博园中国馆举行。海内外温籍文艺名家齐聚温州，叙乡情、签项目、谋发展，新一届“文化使者”证书同步颁授，为温州文化强市建设再添强劲动能。

恳谈汇智，句句不离家乡故土

恳谈会上，海内外文艺家结合各自深耕领域，围绕本土文化挖掘、文旅融合、产业创新等议题，畅所欲言。

荣获首届“之江潮”文学奖的中国报告文学学会原常务副会长黄传会，用亲身经历讲述温州人的质朴温情：回乡吃面、理发被乡亲默默买单，听众还专程送来麻心汤圆。深耕温州本土纪实创作的他动情地说，家乡永远是文艺创作的福地，在外文艺创作者要主动立足温州元素，为家乡文化添彩。

国家级非遗传承人林顺奎深耕首饰龙技艺50余年，他建议，加大本土非遗常态化展演，把布袋戏、首饰龙等非遗小剧目嵌入沿海文旅沿线，让非遗从展馆走向大众旅游场景。

青年舞蹈家王鹏耗时6年打磨的洞头非遗舞蹈《脚擂鼓》获“之江潮”奖项。他建议，加快本土非遗元素的现代化转化，依托园博园、168黄金海岸线打造常态化演艺，同时主动拥抱AIGC新技术，缩短创作周期，让瓯越文化融入市民日常生活。

华东师大书法教授、温籍书法名家张索建议深挖沪温文脉，打造“开往上海的船”文化IP。他提议挖掘温州人赴沪求学经商的百年历史，依托世界温州人文艺家梳理温州历代文化名人，搭建完整的瓯越文化叙事框架，以上海为桥头堡辐射全国。

动画导演、北京电影学院动画学院教授陈廖宇带来两部扎根温州的动画：一部聚焦1996—2026年温州普通人的时代变迁，以榕树、民主轮船为核心意象；另一部以雁荡山为背景，联合中影打造短片。团队吸纳5名温州青年动画主创，计划联动捞仔等本土音乐人定制配乐，期待落地温州推进签约，用动画讲好温州改革故事。

浙江省美术馆副馆长、一级美术师黄寿耀表示，温州美术馆新馆（温州文化展示中心）即将建成，必须打造具有高辨识度的温州文化IP，跳出同质化办展模式，让新馆一亮相便令人过目不忘，助力温州打造“中国民办博物馆之城”。

此外，文艺家分别从书法美育、国家级合唱赛事落地、南戏音乐研究、美术馆策展创新等角度建言，围绕温州美食之都创建、南戏文化溯源、大众文艺赛事等提出落地思路。

凝心聚力，十项“文艺+”项目集中签约

活动现场，还集中举行十项“文艺+”合作项目签约，这标志着去年世界温州人文艺家家乡行活动中诸多建议已转化为实实在在的落地成果。项目类型涵盖纪录片、影视短剧、戏曲、音乐、文旅演艺、城市标识、文学书法等全品类，联动央媒、头部影视、本土院团与在外文艺家资源，形成多元共创格局。

纪录片《敢为天下鲜》由温州市新闻传媒中心联合凤凰卫视中文台副台长黄海波先生打造，深挖温州“鲜”文化，目前已获国内纪录片提案大奖，预计明年登陆凤凰卫视。纪录片《戏从温州来》由温州市新闻传媒中心携手央视团队梳理南戏900年脉络，计划8月2日登陆CCTV9。

沉浸式庭院剧《吴家老宅》，由鹿城区委宣传部联合市电影家协会主席秦放打造，以实业家吴百亨为原型，在古民居实景常态化商演，已成为温州文旅演艺的爆款。电视剧《巴黎有片榕树林》由瓯海区委宣传部和华策影视集团共同打造，聚焦丽岙侨乡出国潮，讲述海外温籍侨领的奋斗故事。“瓯K”城市歌王大赛由温州市新闻传媒中心携手音乐人捞仔老师及在外温籍歌唱家、音乐人、制作人共同打造，搭建全民歌唱双赛道，挖掘本土音乐人才，融合南戏元素创新流行音乐表达。

园博元素成为创作“灵感库”。《温州园博园记》碑文创作项目，一级编剧郑朝阳撰写720余字骈体碑文，镌刻园博园文化地标，留存城市园林记忆。温州市委宣传部携手澳泊家具艺术总监朱小杰先生共同打造世界温州人文艺家LOGO，向全球温籍文艺家发出召唤，鼓励大家“常常‘走归眙眙’”。这不仅是人才的回归，更是文化认同与情感共鸣的凝聚，让散布全球的温州文艺人才“聚沙成塔”，助力温州文艺事业更上一层楼。

当天的活动还同步颁授新一批“文化使者”证书，涵盖文学、影视、非遗、书法、声乐、主持等领域，新晋使者将在全球各地宣传温州文化，搭建国内外文艺交流桥梁。

成果亮眼，文化强市再启“新征程”

近年来，温州文艺成果亮眼：首届“之江潮”文化奖温州拿下5项，黄传会《仰望星空》获大奖；哲贵获鲁迅文学奖；陈廖宇动画作品获中国国际动漫节金猴奖。《温州大典》编撰获国家级奖项，朔门古港考古遗址公园开园3个月接待游客超170万人次；“戏从温州来”南戏经典剧目将走进中国浦干院、中央党校，并赴非洲巡演。

产业与文旅也在同步升温：“文化新三样”布局六大集聚区，引进66家文创企业；浙BA、沉浸式小剧场演出火爆，168黄金海岸线、百丈漈短视频全网传播量破8亿；温州成功获评中宣部国际传播基地，跻身全国重点城市传播平台。

文化发展背后是城市综合实力的支撑：温州GDP突破万亿元，连续7年获评中国最具幸福感城市。我市将迭代“一张机票游温州”文旅政策，做强雁荡山、楠溪江文旅品牌，推动楠溪江创建5A景区；园博园作为“强城行动”核心地标，将打造“闭幕永不落幕”的长效文旅载体。

据悉，我市接下来还将推进多部重点影视创作：电视剧《温州女人》刻画新时代温州女性群像；微短剧《我在朔门古港偶遇文物男友》以朔门千年古港为背景打造时空言情短剧，同步布局系列温州本土短剧矩阵；温籍编剧参与打造国内首批AI原生院线电影《神话事故应急处理办公室》。

另外，我市将举办“瓯K”城市歌王大赛，打造大众文艺品牌；温州美术馆预计2027年对外开放，策划以南戏为核心的开馆特展；世界温州人文艺家将继续搭建常态化交流、项目对接、人才传帮带平台，促进海内外文艺家资源跨界合作；完善项目落地保障机制，推动影视、戏曲、非遗、音乐项目回乡落地；实施素人培育计划，激活民间文艺活力，打造“来了都说好”的温州文化金名片。

来 源：温州都市报

原标题： 家乡永远是创作的福地 温籍文艺家十项“文艺+”项目集中签约

记者 王春霞 戴晨峻

本文转自：温州新闻网 66wz.com