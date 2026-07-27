温州晚报 2026-07-27 09:25:31

当处方药变成网红爆款，谁来为这些盲目扎下去的一针负责？

温州网讯 18岁女孩身高1.6米、体重45公斤，却因嫌胖盲目注射一整支“减肥针”替尔泊肽，导致纵隔气肿、肝损伤，住院一周多才脱险。昨天，记者调查发现，以替尔泊肽、司美格鲁肽为代表的“减肥针”正被不少人视为“躺瘦神药”，然而这种需要严格处方的治疗药物，在部分电商平台仍可“秒开方”轻松购得。当处方药变成网红爆款，谁来为这些盲目扎下去的一针负责？

一针下去，她险些丧命

身高1.6米、体重45公斤，按照BMI指数计算，这个18岁的女孩属于偏瘦体型。可就在一个多星期前，她还是觉得自己“太胖了”，就给自己一次性注射了一支10毫克的替尔泊肽注射液。

这一针，把她送进了急诊室。温州市中心医院消化内科副主任医师张浩接诊时，女孩已经剧烈呕吐多日，腹痛难忍，连水都喝不进。更可怕的是，胸部CT显示她的整个纵隔和颈部出现了严重的气肿——呕吐太剧烈，导致小肺泡破裂，空气沿着血管和支气管间隙跑进了组织间隙。

“正常使用这种药，应该从2.5毫克的小剂量开始打，分四次注射。”张浩医生告诉记者。而这个女当处方药变成网红爆款，谁来为这些盲目扎下去的一针负责？孩一次性注射了10毫克，相当于起始剂量的四倍。住院一个多礼拜，靠营养管维持生命，才慢慢好转。出院前一天复查血，转氨酶飙到了600多——原本是正常的。张浩判断，这极有可能是药物性肝损伤。

这并非孤例，张浩表示，此前其他院区也曾接诊过为了减肥盲目注射“减肥针”而被送医的患者。记者翻阅网上资料发现，这种例子也不少。

“替尔泊肽是一种GLP-1/GIP双受体激动剂，在我国获批的适应症主要是治疗成人2型糖尿病，以及特定条件下的肥胖症体重管理。”张浩表示，国家卫健委《肥胖症诊疗指南（2024年版）》明确规定，替尔泊肽仅适用于BMI≥28的肥胖成人，或BMI≥24且伴有高血压、高血糖、血脂异常等代谢疾病的超重成人。它通过抑制食欲、延缓胃排空来减少热量摄入——但正因为作用强，副作用也极其猛烈。

张浩列举了盲目注射的几大风险：消化系统功能损伤是最常见的，过量注射后可能出现肝功能损伤；胃肠道功能“停摆”会导致顽固性腹胀、反复呕吐、严重脱水甚至电解质紊乱等。

网购处方药，平台“秒开方”

尽管这类“减肥针”是需要开具处方才能购买的药品，然而在实际操作中，漏洞不少。

今年5月15日，新修订的《中华人民共和国药品管理法实施条例》正式施行，明确规定司美格鲁肽、替尔泊肽等GLP-1类药物不得在电商上以减肥适应症进行网售。国家药监局随后发布的《处方药网络零售合规指南》也明确要求，网售处方药必须凭真实处方、实名制销售，严禁AI替代审方。线下药店方面，多地已要求购买此类“减重针”须出示3日内的医院纸质处方。

然而，线上漏洞依然存在。市民陈女士向记者反映，在阿里健康、美团买药、京东等平台上，仍然可以轻松购买到替尔泊肽。记者看到，陈女士在淘宝“阿里健康大药房”，点击申请开药，系统要求选择已确诊的疾病。陈女士说，她并没有患有与糖尿病相关的病症，仅凭随意勾选“2型糖尿病”，便顺利进入开方流程。合作互联网医院的医师仅核对基本信息后，便直接出具电子处方。

在另一平台京东，陈女士同样搜索“替尔泊肽”后，发现部分商家仍然不需要上传真实处方就能完成购买。点击申请开药，从系统提供的“2型糖尿病、高血糖合并超重、糖尿病、糖耐量减低合并超重、胰岛素抵抗合并超重以及血糖升高合并超重”等类目中选择病种，随意选中一个后，同样顺利进入开方流程，整个开方过程耗时不过短短几秒钟。

■律师意见：

药品销售平台要担责

北京天驰君泰（温州）律师事务所律师王翔认为，类似情况如何追责，应当考虑购买处方药的渠道和流程是否合规，以及导致不良反应的原因是什么。

购买者在无医嘱的情况下自行购买处方药并使用，导致不良反应，其自身需要承担主要责任。购买者作为完全民事行为能力人，应当知晓处方药需凭医嘱购买和使用。在无医嘱情况下自行购买处方药并使用，构成过错。处方药的销售流程有严格的规定，药品销售平台如果存在违规销售行为，如没有要求购买者提供处方的情况下销售处方药，也需要承担责任。

假如药物是从不具备销售处方药资质的卖家处购得，则卖家构成重大过错，在需要承担民事责任的同时，甚至可能构成非法经营罪、妨害药品管理罪等。

来 源：温州晚报

原标题： 18岁少女打减肥针险丧命 处方药网售门槛形同虚设

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com