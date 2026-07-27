温州都市报 2026-07-27 09:28:00

温州市统计局发布数据显示，2026年上半年温州实现生产总值（GDP）5148.2亿元，同比增长6.0%，分别高于全国、全省1.3和0.3个百分点。

温州网讯 在全球能源变革与新旧动能转换的交汇点上，温州交出了韧性十足的半年答卷。7月24日，温州市统计局发布数据显示，2026年上半年温州实现生产总值（GDP）5148.2亿元，同比增长6.0%，分别高于全国、全省1.3和0.3个百分点。

分产业看，第一产业增加值86.5亿元，增长4.5%；第二产业增加值1914.2亿元，增长7.0%；第三产业增加值3147.5亿元，增长5.5%。

值得注意的是，宏观数据的平稳背后，新旧动能之间的“温差”正加速显性化：优势行业与头部企业产销两旺、持续上行，而部分传统低附加值领域则面临严峻挑战。温州的破局路径已然清晰——前期锚定的新能源产业链布局已越过蓄力期，正转化为实打实的增长拉力。

工业压舱，新兴产业挑大梁

工业继续成为温州经济发展的压舱石和稳定器。上半年，全市33个工业大类行业中，28个行业增加值保持增长。增加值前十行业全部实现正增长，有力支撑工业经济持续向好。

新旧能源转换的特征尤为突出。新兴产业呈快速增长态势，数字经济核心产业制造业、高技术产业增加值分别同比增长23.4%、19.6%。计算机通信、电气机械行业工业增加值同比分别增长27.5%、16.1%，两者合计对规模以上工业增加值增长的贡献率达38.7%。

在全行业降本提效的大背景下，‌浙江光达电子科技有限公司上半年出货量逆势大增，营收同比增长超200%。该公司研发生产的光伏银浆和导电银粉，是太阳能电池片需要的导电材料，也广泛应用于半导体、汽车电子、消费电子、5G、医疗、传感器等核心电子领域。董事长王中男表示，上半年的高速增长得益于老产品性能迭代和新产品成功上市，均获得良好市场反馈。“目前6月份单月出货已经是年初的两倍，叠加新产品、新客户的有效突破，预计全年同比增长300%，有望冲击全年90亿元营收。”

投资层面，尽管上半年全市固定资产投资同比下降，但结构持续优化，制造业投资同比增长16.4%，占全部投资比重由去年同期的21.2%提升至29.6%。

民资沿着产业链关键节点密集落子。如温州聚星科技股份有限公司斥资10.01亿元建设的聚星科技园于4月奠基，计划引入智能制造装备与先进工艺，聚焦高性能电接触材料、精密电触头、集成化组件等产品。电接触材料被誉为低压电器的“心脏”，是电力装备、新能源汽车、AI服务器、半导体、智能电网等领域的关键基础材料。科技园建成后，将吸引上下游配套企业集聚，构建“材料-触头-组件-系统”完整电接触产业链生态，带动区域新材料、高端装备、电子信息等产业协同发展。

全球能源革命，拓宽出口窗口

出口方面，上半年全市货物进出口总额1507.5亿元，同比增长0.9%；其中出口额1355.6亿元，同比增长5.3%。其中对美国、东盟、RCEP国家出口额分别同比增长3.1%、7.6%、17.5%。

全球能源格局的剧烈波动，正为温州制造打开新的出口窗口。

麦田能源作为温州新能源龙头企业，专注于户用储能系统研发、生产、销售与服务，上半年营收已超过去年全年。受益于澳大利亚电力改革契机，其澳洲订单爆发式增长，欧洲市场份额同步扩大。“我们品牌的国际认可度和信任度正在不断提高。”企业相关负责人表示。

同一逻辑下，作为全球最大电灶微晶玻璃板供应商的温州康尔微晶材料有限公司也踩准了风口。“我们上半年营收增长了约20%，中东、印度及周边国家增量最为明显，预计下半年增速将进一步加快。”企业相关负责人介绍，受中东局势动荡引发的能源危机影响，“气改电”能源改革范围扩大，为其主营的电磁炉、电陶炉面板带来了巨大红利。

“印度作为全球第二大液化气进口国，受冲击最为直接，当地商用餐饮甚至一度从中国紧急空运电厨设备。叠加印度政府大力推广电烹饪，直接拉动了我们印度市场份额的提升。”该负责人表示，今年广交会期间，中东及南亚地区订单表现亮眼。目前，康尔已和伊莱克斯、松下、博世、西门子、倍科、飞利浦、海尔、美的等知名品牌展开战略合作。

来 源：温州都市报

原标题： 新旧动能“温差”进一步显现，新能源产业链进入“变现期” 上半年温州GDP达5148.2亿元，同比增6%

记者 杨晓宴 实习生 孙艺真

本文转自：温州新闻网 66wz.com