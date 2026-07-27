温州都市报 2026-07-27 09:02:00

第30批援马里中国医疗队队员、温州医科大学附属第二医院创伤骨科副主任医师胡炜，克服种种困难，为每一位病患选择当下最优救治方案，以过硬医术与医者担当，续写中非医疗帮扶的温情篇章。

医疗条件有限、器械物资紧缺、物流周期漫长……第30批援马里中国医疗队队员、温州医科大学附属第二医院创伤骨科副主任医师胡炜，克服种种困难，为每一位病患选择当下最优救治方案，以过硬医术与医者担当，续写中非医疗帮扶的温情篇章。

克服手术器械困难

治好患者多年顽疾

当地一名女性患者长期受右上臂病痛困扰，手臂功能严重受限，此前已在当地医院接受两次手术，术后复查显示右肱骨内固定不愈合、钢板断裂，病情反复难愈。两次手术失利，让患者身心备受煎熬。再次“翻修”手术难度陡增，不仅存在瘢痕粘连、神经损伤、术后感染等高风险，当地医院更缺乏匹配的专用钢板，器械缺口成为救治最大阻碍。

“绝不能让患者第三次失望。”胡炜主动对接国内资源，紧急采购适配钢板及配套螺钉。跨越万里海运，手术器械顺利抵达马里并完成严格消毒，手术如期开展。术中，马里医院骨科主任同台协作，胡炜精细操作，逐层分离组织、妥善保护桡神经、精准取出断裂钢板。历经三个半小时攻坚，高难度翻修手术圆满成功。术后四个月后复查，患者恢复良好，手臂活动自如，多年顽疾彻底痊愈，中马医者联手驱散了萦绕患者多年的病痛阴霾。

除攻克翻修手术外，他还为重症骨折患者抢抓黄金诊疗期。一名肩胛盂Ideberg 2型骨折患者，受伤仅两周，正值手术黄金窗口期，及时规范手术可最大程度保全肩关节功能。该患者身高178厘米、体重106公斤，手术难度、固定要求极高。胡炜与团队反复研讨手术入路、细化内固定方案，敲定完善诊疗计划后，紧急联系国内邮寄手术专用4.0mm空心钉。

彼时手术方案敲定，万事俱备，唯独关键耗材受跨国物流限制迟迟未到。当地科室仅存有普通螺钉与常规钢板，无法满足手术标准、保障术后效果。为不将就、不贻误病情，胡炜每日追踪物流进度，最终“救命空心钉”顺利抵达，手术如期完成，为患者筑牢康复根基。

急诊一线争分夺秒

细微之处见医者仁心

一名华人务工人员不慎高处坠落、多发重伤，接到急救通知后，在中国医疗队队长桑旭东统筹指挥下，胡炜第一时间确定救治方案，开辟绿色通道，紧急将患者送至马里医院急诊抢救。

入院后检查发现，患者伤情远超预判，合并左侧多发肋骨骨折、右肩胛骨骨折、下颌骨开放骨折、右胫骨平台开放骨折等多处创伤，危急万分。抢救途中患者血氧突发骤降，麻醉科医生立即实施气管插管、清理气道血块，及时稳住生命体征，为后续手术争取宝贵时间。

当晚，医疗团队紧急完成创面清创、骨折手法复位、石膏固定等急救处理。但当地医院CT影像资料残缺，无法完整呈现胫骨平台骨折细节，极大影响后续精准手术。为规避手术风险、保障诊疗精准，胡炜三次往返CT室沟通协调，终于调取完整清晰的影像数据。在他看来，医者多深究一分细节，手术便多一分稳妥，患者就多一分康复希望。

入院十天后，团队为患者实施二期手术，启用胡炜从国内专程带来的定制钢板完成骨折精准固定。当患者苏醒、气管插管拔除，连日高压奋战的医疗团队卸下重担，所有人悬着的心终于落地。

类似救治案例还有不少，援马里期间，胡炜不畏惧局限、不将就诊疗，在每一次急诊抢救、每一台疑难手术、每一次漫长坚守中，诠释医者的责任与担当，以仁心医术架起跨越山海的中非友谊桥梁。

来 源：温州都市报

原标题： 温州援非医生不放弃不将就 极限条件拼出最优救治

记者 陈忠

本文转自：温州新闻网 66wz.com