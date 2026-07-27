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温州瑞安“云江Talker”跨界音乐社群宣讲“开麦”

学习强国温州学习平台 2026-07-27 09:37:15

　　近日，温州瑞安“云江Talker”跨界音乐社群宣讲活动火热“开麦”，打造了一场打破常规的“音乐秀”。

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原标题： 温州瑞安“云江Talker”跨界音乐社群宣讲“开麦”

作者：林晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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