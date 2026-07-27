温州晚报 2026-07-27 09:37:25

温州网讯 “成为人民调解员后，我感觉自己的责任更重了，参与调解工作也更有底气了！”温州理工学院法学院2024级学生陈奕璇手握崭新的人民调解员证书笑着说。近日，温州理工学院法学院“枫桥智慧实验班”10名学员与“小红枫”学生调解队14名队员正式通过温州市龙湾区司法局考核，成功注册为独立人民调解员。这群05后法学生们，从初入校园的青涩学子，成了能够独当一面的基层矛盾“解铃人”。

在很多人的传统认知里，调解员往往是退休老法官、老村支书，调解现场也总是围坐一桌、面对面“你一言我一语”的拉锯战。然而，这群05后学生进入一线后才发现，真实的调解工作早已不是这副模样。

“现在大部分案件都能线上办理，少数案件需要线下签字环节。数字化工作，这也是我们擅长的。”陈奕璇说。从线上立案、线上送达，到线上调解、电子签字确认……大多数流程都能在“云端”完成。当事人不用跑调解室，一部手机就能参与全程。而刚加入调解员队伍时，所有人都要从最基础的工作做起。对接当事人、打电话核实情况、整理案件材料、撰写基础文书……核心的调解工作由指导老师主导，学生们只参与部分环节。

“以前有老师把关，现在是以自己的名义独立调解，老百姓的烦心事交到我手里，每一句话、每一次协调都不能马虎，责任一下子就扛在肩上了。”同批取得证书的2024级学生池妍学回忆道。

如果说法学课堂教的是“法律是什么”，那么调解现场教给这些学生的，是“如何让当事人听进去”。一年多的时间里，24名学生调解员累计参与办理各类纠纷400余件，从买卖合同到房屋租赁，从欠款追偿到邻里矛盾，每一件都是鲜活的教材。

陈奕璇接手的一起房屋租赁合同纠纷，让她至今印象深刻。房东认为租户提前退租构成违约，要求对方支付三倍房租作为违约金。但陈奕璇在分别与双方沟通后发现，房东曾在聊天记录中明确同意了租户提前退租，并且在租户搬走后的10天内就已经将房屋重新出租。

案件本身并不复杂，真正让她印象深刻的，是当事人的态度。“一开始，房东就很强硬地说，‘你们不要以为我什么都不知道，我是很懂法的’。”面对这名六十多岁、带着防御姿态的当事人，陈奕璇没有与其争辩对错，而是用对方能理解的日常语言解释赔偿金与违约金的法律区别。

“对方听进去了，态度也缓和下来了。”最终，房东逐步接受了调解方案。“调解不像我想象中有固定模板，要因人而异选择合适的沟通方式，站在当事人的角度去理解诉求、寻求共识。”

来 源：温州晚报

原标题： 温州理工学院24名学子持证“人民调解员”

记者 张嫣彬

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