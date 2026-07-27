学习强国温州学习平台 2026-07-27 09:38:44

温州市红领巾宣讲团走进温州园博园，以一朵跨越两千年的小红花为引，串联起张骞出使西域、温州红花染技艺与《本草纲目》所载药用的千年历史。

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原标题： 温州市红领巾宣讲团：红花灼灼 少年歌行

作者：谢婷婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com