学习强国温州学习平台 2026-07-27 09:42:28

温州市瓯海区联动温州大学AIGC俱乐部创新推出AI宣讲微视频《矿谷归青——园博园里的生态答卷》，视频依托“榕宝”IP，以园博园矿坑生态修复实景为载体，巧用AI新媒体形式，以年轻化、可视化新路径让党的创新理论入脑入心。

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原标题： AI宣讲：榕宝带你看园博园里的生态答卷

本文转自：温州新闻网 66wz.com