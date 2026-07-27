温州都市报 2026-07-27 09:42:00

日前，两名温州女生先后出现胸闷、晕厥的症状，经检查确诊为冠状动脉起源异常。该病症属于先天性心脏发育缺陷，是青少年运动猝死第二大诱因，多数患者无明显不适，常规检查极易漏诊，家长需高度警惕孩子运动、情绪波动后的异常表现。

温州网讯 日前，两名温州女生先后出现胸闷、晕厥的症状，经检查确诊为冠状动脉起源异常。医生介绍，该病症属于先天性心脏发育缺陷，是青少年运动猝死第二大诱因，多数患者无明显不适，常规检查极易漏诊，家长需高度警惕孩子运动、情绪波动后的异常表现。

6月底，11岁女孩小雨（化名）无剧烈运动诱因，却在期末考试前接连多次突发胸闷、呼吸困难。家长先后带她完善心电图、心脏超声、头颅核磁共振等多项基础检查，结果均未见明显异常，胸闷症状却反复出现。为排查隐匿血管问题，温医大附二院医生安排冠脉CTA造影，最终找到病根：右冠状动脉异常起源于左冠窦，血管走行受压，情绪紧张、劳累时就会造成心肌缺血。

14岁女孩小琳（化名）也有多次运动后晕厥的情况。每次上体育课跑步、进行体能测试后，她都会突然眼前发黑晕倒，短暂休息后便能恢复意识。家人起初只当孩子体质虚弱，并未重视，直到晕厥发作愈发频繁，才带她入院做全面心脏检查。基础心电图、心脏超声发现血管存在异常，进一步冠脉CTA确诊为左冠状动脉起源异常，且冠脉起始部位重度狭窄。

医生解释，这类患儿冠状动脉开口位置先天畸形，血管通道狭窄，剧烈运动时主动脉扩张会挤压血管，心肌供血瞬间中断，轻则晕厥，重则诱发胸痛、心跳骤停，属于高危畸形，需尽快手术重建正常供血通道。

两名患者通过手术，医生将异位的冠状动脉去顶，且将肺动脉移位，恢复正常心肌供血，规范治疗后预后普遍良好。

据温医大附二院小儿心胸外科主任吴国伟介绍，冠状动脉起源异常是心脏先天发育变异，冠脉未从正常主动脉窦发出，常伴随开口狭小、血管壁内穿行等问题。根据起源位置不同，可分为良性起源异常和恶性起源异常。良性类型通常无需特殊处理；而恶性类型可能增加运动性猝死风险，一旦运动、情绪激动，大血管扩张挤压畸形冠脉，会快速引发心肌急性缺血。该疾病被称作青少年健康“隐形杀手”，发病率极低，约为千分之一到千分之三。很多患儿平时和普通孩子无异，无心脏病史，常规体检很难发现病灶。临床数据显示，近三分之一年轻运动员猝死与左冠脉起源异常相关，合并壁内走行的畸形风险最高。

医生呼吁，青少年若存在运动后不适，建议定期开展心脏专项筛查。早筛查、早干预，才能规避猝死风险。

来 源：温州都市报

原标题： 两名少女查出罕见先天心脏畸形 冠脉起源异常成青少年猝死隐形杀手

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com