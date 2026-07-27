温州都市报 2026-07-27 10:09:40

据温州海关统计，今年1-6月经该海关监管出口欧盟的宠物食品共5208吨，同比增长11.8%。

温州网讯 “经比对，产品标签标注的添加剂成分均符合欧盟要求。”7 月24日，在温州锦恒宠物用品有限公司查验现场，温州海关工作人员佩戴AI智能眼镜，对一批货值约30万元的出口宠物食品外包装标签进行扫描采集信息。仅数秒时间，相关数据实时上传后台，该批产品的添加剂合规判定结果及风险提示即时呈现在眼镜镜片上。这是AI智能眼镜首次应用于温州海关出口宠物食品属地查检业务。

AI智能眼镜在出口宠物食品查验启用前，温州海关已将该设备在进口食品监管领域推广应用。“过去核对一批货物的添加剂合规情况，主要依靠关员的知识储备和业务经验，对于不熟悉的内容需要花费不少时间检索比对。整个过程不仅费时费力，还存在误判风险。”温州海关监管三科科长胡东建说。AI智能眼镜辅助查验宠物食品，打破了传统单一人工验核模式，是依托科技赋能破解欧盟添加剂合规查验难点的实践，在进一步压缩通关时长、优化口岸营商环境的同时，筑牢了出口宠物食品安全防线。

欧盟是温州市宠物食品核心外销市场，温州超半数宠物食品出口至欧盟地区。欧盟严格施行宠物食品添加剂白名单管理制度，目前被纳入准入清单的合规添加剂达两千余种，而且清单内容实行常态化动态调整。

“海外市场对于宠物食品添加剂的管理十分严苛，相应要求多且变动大。一旦添加剂不符合欧盟的要求，产品出口后将面临滞港甚至退运风险，会给企业带来不小经济损失。”温州锦恒宠物用品有限公司质量经理陈少芬说，“在产品出口前，我们很需要海关查验人员的精准把控，AI智能眼镜轻轻一扫就能快速给出结论，大幅减少了我们的等待时间”。

根据测算，这项智能查验举措可实现出口宠物食品查检效率提升六成以上，在加快产品通关时间同时，查验数据全程留痕、有据可查，有利于辅助现场关员进一步规范监管流程，从源头上更好地把好产品安全关。温州海关相关人士表示，该海关将持续优化AI智能查验数据库，不断拓宽智能装备应用场景，以智慧监管赋能产业发展。

据温州海关统计，今年1-6月经该海关监管出口欧盟的宠物食品共5208吨，同比增长11.8%。

来 源：温州都市报

原标题： 首例！温州出口宠物食品查验启用AI智能眼镜

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com