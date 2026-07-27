中国新闻网 2026-07-27 10:39:38

据美国有线电视新闻网(CNN)当地时间26日报道，隶属于美国国防部的“国防伤亡分析系统”网站最新美军伤亡统计显示，自2月28日美国和以色列联合发动对伊朗的大规模军事行动以来，美军累计伤亡人数达642人。

据报道，自2月28日美以袭击伊朗以来，美军有18人死亡，624人受伤。

来 源：中国新闻网

原标题： 五角大楼：对伊军事行动已致美军642人伤亡

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