正在阅读：2五角大楼：对伊军事行动已致美军642人伤亡

五角大楼：对伊军事行动已致美军642人伤亡

中国新闻网 2026-07-27 10:39:38

　　据美国有线电视新闻网(CNN)当地时间26日报道，隶属于美国国防部的“国防伤亡分析系统”网站最新美军伤亡统计显示，自2月28日美国和以色列联合发动对伊朗的大规模军事行动以来，美军累计伤亡人数达642人。

　　据报道，自2月28日美以袭击伊朗以来，美军有18人死亡，624人受伤。

来　源：中国新闻网

原标题： 五角大楼：对伊军事行动已致美军642人伤亡

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11