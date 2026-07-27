中国新闻网 2026-07-27 10:39:38

德国柏林警方26日晚确认，柏林市中心汽车冲撞人群事件嫌疑人在警方行动中被击毙。

警方通过社交媒体称，当天18时左右，警方在柏林施潘道区一处园区内发现嫌疑人。根据目前掌握的情况，嫌疑人手持锐器冲向执勤警员，警方随后开枪。尽管消防救援人员立即实施抢救，嫌疑人仍在现场死亡。

德国内政部长多布林特表示，目前认为不存在进一步威胁。此类袭击事件通常由单独行动的作案者实施。

多布林特当天早些时候表示，该事件疑似为一起恐怖袭击。鉴于此，负责调查涉恐怖主义和危害国家安全案件的德国联邦总检察长办公室已接手调查。

当地时间25日晚，一辆汽车在柏林蒂尔加滕公园区域撞倒多人，嫌疑人随后弃车逃离现场。事件造成1人遇难、29人受伤，其中部分伤者伤势严重。目前已无伤者有生命危险。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 德国柏林汽车撞人事件嫌疑人被警方击毙

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