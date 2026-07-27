三部门调拨2.5万件物资支持粤赣湘等地救灾救助工作
中国新闻网 2026-07-27 10:38:44
据应急管理部网站消息，7月26日，国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部针对台风“红霞”影响，根据广东、江西、湖南等地防汛防台风救灾工作需要，会同国家粮食和物资储备局向三省调拨折叠床、折叠桌凳、毛巾被、夏凉被、家庭应急包等2.5万件中央救灾物资，支持地方妥善做好受灾群众紧急避险转移和安置救助工作。
来 源：中国新闻网
原标题： 三部门调拨2.5万件物资支持粤赣湘等地救灾救助工作
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
立足优势，看温企如何“链”上全球高端市场社会07-27
-
园博会闭幕不“落幕” 温州园博园每年至少举办300场活动社会07-27
-
浙BA温州市预选赛四强出炉社会07-27
-
龙湾正在“攒”一场处处可玩可逛的全城嘉年华社会07-27
-
传统因创新而常青 乐清电气产业再上新台阶社会07-27
-
温州援非医生不放弃不将就 极限条件拼出最优救治社会07-27
-
相知更相融！浙阿“红领巾”的雪山之约社会07-27
-
夏夜，万人合唱港台金曲在龙港回响！社会07-27
-
温州校园武术闪耀全国赛场 来自5所学校的队员斩获多项大奖科教文体07-27
-
本周阵雨频频开场 高温蓄势待发社会07-27