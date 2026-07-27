中国新闻网 2026-07-27 10:38:44

据应急管理部网站消息，7月26日，国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部针对台风“红霞”影响，根据广东、江西、湖南等地防汛防台风救灾工作需要，会同国家粮食和物资储备局向三省调拨折叠床、折叠桌凳、毛巾被、夏凉被、家庭应急包等2.5万件中央救灾物资，支持地方妥善做好受灾群众紧急避险转移和安置救助工作。

来 源：中国新闻网

原标题： 三部门调拨2.5万件物资支持粤赣湘等地救灾救助工作

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