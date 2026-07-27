我国将研究完善残疾人教育、成人监护等法律制度
新华社 2026-07-27 10:46:30
在国新办7月27日举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，中国残联主席程凯介绍《残疾人保障和发展“十五五”规划》情况时说，“十五五”时期将推动修订残疾人保障法，推动各地出台落实无障碍环境建设法的地方性法规，研究完善残疾人教育、成人监护等法律制度。目前我国已有110多部法律、70多部行政法规、90多部地方性法规规定保护残疾人权益的内容。
来 源：新华社
原标题： 我国将研究完善残疾人教育、成人监护等法律制度
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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