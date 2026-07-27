新华网 2026-07-27 10:49:58

一项最新调查显示，今年8月日本将有近1900种食品涨价，全年涨价的食品预计将达到约2万种。

一项最新调查显示，今年8月日本将有近1900种食品涨价，全年涨价的食品预计将达到约2万种。

日本帝国数据库公司对全国195家主要食品和饮料生产商展开调查，询问其涨价意向。结果显示，8月日本市场将有1898种食品涨价，包括面粉、方便面和冷冻食品；9月将有逾3000种食品涨价。该公司预测，按照当前趋势，日本今年全年将有约2万种食品涨价。

6月4日，一名顾客在日本东京一家超市内购物。新华社记者李诗萌摄

据该公司分析，8月食品涨价主要缘于原材料价格、物流成本、包装材料价格上涨等。此外，日元贬值导致进口成本增加也是推动食品涨价的因素。

日本总务省24日公布的数据显示，剔除生鲜食品后，日本6月核心消费价格指数（CPI）为113.1，同比上涨1.6%，较5月涨幅进一步扩大。至此，日本核心CPI已连续58个月同比上涨。数据显示，食品价格上涨仍是推高物价的主要因素。

日本上一轮大规模食品涨价潮发生在2023年。受原材料价格大幅上涨、日元贬值增加进口成本等因素影响，当年日本有超过3.2万种食品价格上涨，数量为30年来最多。

来 源：新华网

原标题： 调查显示日本8月将有近1900种食品涨价

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com