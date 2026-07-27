新华网 2026-07-27 10:51:08

这个周末，马达加斯加女孩徐佳和乌克兰女孩魏丽雅参观了正在上海美术馆（中华艺术宫）举办的马王堆国宝艺术大展。她们虽然了解中国历史文化源远流长，但对两千多年前的汉代仍感到非常陌生。

这个周末，马达加斯加女孩徐佳和乌克兰女孩魏丽雅参观了正在上海美术馆（中华艺术宫）举办的马王堆国宝艺术大展。她们虽然了解中国历史文化源远流长，但对两千多年前的汉代仍感到非常陌生。

7月25日，外国观众戴上AI眼镜参观马王堆国宝艺术大展。新华社记者 陈爱平 摄

一款AI眼镜帮助她们顺畅、深入地完成了参观。从外观看，AI眼镜与普通眼镜长得很像，不到50克重，只是右边镜架装有一块像AA电池般大小的手触互动屏及音箱。眼镜佩戴者视野中，除了展品还有绿色的文字交互区域。当眼镜内置摄像头扫描到展品，系统便会调出相关知识，以文字和同期语音方式介绍给观众。主办方把马王堆考古发掘50余年来权威、专业的研究资料录入眼镜系统，借助AI技术，让它有了与游客“交流”的能力。

“我用英语提问，为什么马王堆一号墓T形帛画是T形的？AI眼镜详细解释，帛画的形制与当时人们的宇宙观、生命观有很大的关联。AI和大数据技术让我很快地补充了丰富的背景知识，帮助我了解当时人们的生活和思想状态。”徐佳说。

整个展览中，还有多个数字化展项将古代文物转化为生动逼真的互动体验，观众得以更直观了解中国古人的生活智慧。

7月25日，外国观众使用Meet China智能终端设备。新华社记者 陈爱平 摄

如今，中国的文博场馆及其展览不断引入新技术，古今交融的“科技+文旅”，正在“圈粉”海外游客。

在展览入口、文创商店等区域，多台Meet China智能终端设备也给中外观众带来便利。这一智能终端主要为外国用户设计，借助人工智能、大数据等技术，以10多种语言向人们介绍所处目的地的文旅资源，并支持国际主流的银行卡和电子支付方式，可以预订展览门票及配套文旅活动、购买文创产品等。

魏丽雅认为，在展现历史文化的博物馆里有许多现代科技应用，本身就是很有趣的体验。“这些体验让我更感受到中国城市最大的特点就是‘发展’，新应用、新技术带来许多新变化。”她说。

马王堆国宝艺术大展主办方介绍，自暑期开展以来，展览每天接待数千名观众，既有国内亲子研学以及银发群体，也有许多外国游客。在已配有充足的讲解团队和服务人员基础上，科技装备已成为服务观众和游客的重要“成员”。截至目前，Meet China智能终端设备已服务约一万名观众，支持了一千多次交易；AI眼镜也受到中外观众欢迎，每天约使用数百台次。

7月25日，观众正在参观围绕马王堆一号墓T形帛画开发的数字化展品。新华社记者 陈爱平 摄

上海春秋旅游有关负责人介绍，“China Travel”热度持续升温，入境游客对探索中国传统文化兴趣正浓，几乎所有的入境团队游都会应游客要求，前往上海文博场馆、历史街区等。越来越多文博场馆也以多语种讲解服务、更易操作的智能设备等服务，为入境游客提供更大的便利。

据某互联网平台数据显示，截至7月21日，该平台2026年上海暑期入境游度假订单量同比上涨22.43%。入境游客日益青睐中国历史文化和居民生活体验，同时也为中国翻译、交通、文化旅游、支付等相关App使用更加便捷“点赞”。

来 源：新华网

原标题： 科技助力文博游“圈粉”海外游客

记者 陈爱平

本文转自：温州新闻网 66wz.com