新华网 2026-07-27 10:52:52

乌方此举旨在阻止伊朗向俄罗斯提供无人机等军用物资，并通过施压伊朗来讨好美国。这起袭击事件表明乌伊关系紧张升级，以及美伊战事和乌克兰危机相互影响进一步加深，但乌克兰与伊朗走向全面对抗的可能性不大。

乌克兰军方25日在里海袭击一艘伊朗商船，伊方对此强烈谴责并召见乌克兰驻伊朗临时代办。分析人士认为，乌方此举旨在阻止伊朗向俄罗斯提供无人机等军用物资，并通过施压伊朗来讨好美国。这起袭击事件表明乌伊关系紧张升级，以及美伊战事和乌克兰危机相互影响进一步加深，但乌克兰与伊朗走向全面对抗的可能性不大。

伊朗商船遭袭

据伊朗媒体报道，乌克兰军方25日凌晨在里海水域袭击了一艘伊朗商船并导致爆炸，造成一名船员死亡，另有一人受伤。伊朗外交部对此强烈谴责，称袭击违反《联合国宪章》基本原则，是“侵略行为”并对里海沿岸国家构成安全威胁，乌方必须“承担责任”，伊朗有权对乌克兰的袭击采取回应措施。伊朗外交部还就此事召见了乌克兰驻伊朗临时代办。

伊朗外长阿拉格齐当天致电欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯，要求欧盟和国际社会作出回应。

图为6月28日在伊拉克首都巴格达拍摄的伊朗外长阿拉格齐出席新闻发布会的资料照片。新华社发（哈利勒·达伍德摄）

当天早些时候，乌总统泽连斯基在社交媒体上称，乌方“在里海的远程打击取得了非常有力的成果，包括用于运输涉伊朗军事货物的船只，以及一艘军舰”。

乌克兰双重目的

分析人士认为，乌克兰此时打击伊朗商船，有以下两方面意图。

一是阻断伊朗对俄罗斯的军事支持。

近期，乌方加大对俄纵深目标特别是能源和物流基础设施打击力度，对俄经济和民生造成较大影响。但同时，俄方使用无人机、弹道导弹等对乌境内目标实施大规模袭击，令乌方损失巨大。

这是7月19日在乌克兰基辅市舍甫琴科夫斯基区拍摄的一处在袭击中受损的地下通道。新华社记者李东旭摄

分析人士认为，俄方用于打击乌方的无人机在一定程度上依赖伊朗提供零部件支持，而里海是俄伊之间运输军用物资的重要通道。对于乌方而言，打击里海水域的伊朗商船能提高伊朗支持俄罗斯的成本，还能迫使俄军分出一部分力量保护里海航道，从而削弱俄方在俄乌战场上的军事力量，塑造更有利于乌方的态势。

二是协助美国对伊朗施压，以此换取美国在俄乌冲突中对乌方的支持。

美国原本是对乌军援的主要提供者，但美国总统特朗普第二任期以来为结束俄乌冲突频频向乌方施压，要求其对俄让步，令乌方处境艰难。乌方一直试图展示自身“价值”以换得美方“回心转意”。

伊朗战事爆发不久后，乌克兰曾积极向以色列和海湾国家提供反无人机相关的技术支持。美伊6月签署谅解备忘录以来，美国不断对伊朗施压，特别是近期连续多日对伊实施军事打击，但始终未能迫使伊方屈服让步，这让乌克兰再次看到机会。

英国《金融时报》援引伊朗国内观点报道说，乌克兰袭击伊朗商船意在释放对伊施压信号，即如果伊朗未能与美国达成协议，其原本被视为战略后方的北部边境也将遭到安全威胁。

还有分析指出，此次乌克兰远程打击里海水域的目标，也展示了其实施跨区域纵深打击的实战能力，有利于争取美西方持续军援。

两场冲突“合二为一”？

今年3月乌克兰与以色列开展无人机合作后，伊朗曾警告称乌全境已成为其合法打击目标。分析人士指出，此次乌方直接打击伊朗目标，伊方反应更为强烈，双方对抗明显升级。

除了此次在里海打击伊朗商船，乌克兰还加强了对俄伊情报合作的监控。泽连斯基25日在社交媒体上称，乌方注意到俄方正向伊朗提供中东地区的卫星图像和数据，使伊朗能够对地区内相关目标进行打击。他将指示乌情报部门将相关情况通报给“伙伴”。

这张3月25日在科威特首都科威特城拍摄的照片显示，位于费尔瓦尼耶省的科威特国际机场一油库遭袭后冒起浓烟。新华社发

伊朗国际电视台认为，乌方将伊俄合作视为“横跨两场战争的统一军事网络”，乌方的一系列举动表明其正在“更加直接地介入”伊美战事。

不过，分析人士指出，美伊战事与乌克兰危机不太可能“合二为一”。乌克兰远程攻击手段有限，很难对伊朗本土实施打击。伊朗清楚乌克兰并非其主要敌人，动用宝贵的远程武器打击乌克兰得不偿失。伊朗后续或对乌克兰进行更加严厉的警告甚至象征性报复，但双方走向全面对抗的可能性不大。

来 源：新华网

原标题： 乌克兰袭击伊朗商船，双方缘何对抗升级？

记者 刘赞 马倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com