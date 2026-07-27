“列车+”持续升温 拓宽服务消费新空间

新华网 2026-07-27 10:53:51

来自国铁集团的统计显示，今年上半年，全国铁路累计开行旅游列车1797列，其中旅游专列967列、旅游专线830列；围绕赛事、演艺、展会等活动定制开行歌迷专列、球迷专列等主题列车445列。

从卖车票到卖产品、卖服务，从汇聚客流到培育消费流，一张小小的火车票，正在串起文旅消费新场景，拓宽服务消费新空间。

旅游列车持续升温，不断满足游客新需求——

暑期来临，江西上饶站站台人来人往，“大美上饶”主题观光列车即将驶往弋阳站，开启一段37分钟的“看山水画卷、品戏韵茶香”之旅。车厢外，涂装着以国家一级重点保护野生动物蓝冠噪鹛为原型打造的IP形象，吸引不少旅客拍照打卡；走进“雅集”主题车厢，木质茶台一字排开，河红茶香味在车厢弥漫。

自4月30日起开行的“大美上饶”主题观光列车，把地方文化搬进车厢。沉浸式主题场景、特色演艺、互动剧游等内容，让旅客实现“乘车即观景、旅途即赏艺”。“列车开行以来，客座率一直保持在90%以上。”复星集团星享铁旅观光列车板块负责人秦仲皓介绍。

记者在采访中发现，当前旅游消费正从单纯“看风景”向“品生活”转型，游客对“一站式”省心服务和“沉浸式”深度体验的需求日益增强。铁路部门联合地方政府纷纷出台新举措，满足游客新需求。

旅客在“大美上饶”主题观光列车上的童韵车厢里一同体验蚌壳绘画。（郑耀鑫 摄）

今年5月，“东北超”赛事启幕，国铁沈阳局打造球迷专列，提供“观赛+游玩”一站式旅途服务。“为了看开幕式，我和3个朋友特意从内蒙古通辽坐球迷专列过来，不仅能看比赛，还能逛沈阳故宫、兴顺夜市、北市场这些我想‘打卡’的地方，值了！”球迷王磊说。

在四川，国铁成都局推出“畅游天府”旅游计次票，实现“一票多游”，让游客规划行程更加灵活。

在陕西，国铁西安局今年已开行研学、康养、赏花等主题专列70余趟，铁路与文旅部门联合推出的一些主题旅游产品，将往返车票、景区套票、住宿、游船演艺、接驳车辆和车厢文化活动整合打包。

国铁西安局客运部副主任惠利霞说：“过去旅客买的是一张点对点交通票，现在买到的是一整套旅游服务。”

从一张票到一条链，持续挖掘消费新增量——

旅游列车的价值，不仅在于运送更多游客，更在于把分散的交通、景区、住宿、餐饮、演艺等资源整合起来，延伸消费链条，挖掘更多消费增量。

在内蒙古，自6月底锡林郭勒盟首次开行动车组列车后，当地同步推出“票根经济”活动。游客凭火车票购票凭证或铁路12306购票记录，可在24家景区、住宿、餐饮等商户享受折扣优惠。

锡林郭勒盟马都大营烤全羊饭店工作人员介绍，活动开展以来，店里客流量较以往增加约一成。预计暑期营业额将比往年增长20%左右。

旅客在“悠享龙江·球迷文化专题列车”G754次动车组列车车厢中合影。（董佳慧 摄）

让更多游客从“一地游”变成“多地游”。在四川，国铁成都局创新推出“高铁出发123”系列铁路旅游产品，以“1小时生活圈”“2小时度假圈”“3小时联动圈”串联乐山、自贡、雅安、西昌等热门旅游目的地。

让更多游客从“过境游”变成“过夜游”。作为长三角首趟舒适型旅游列车，“长三角之星·山水明月 寻梦婺源”之旅串联多个旅游热门目的地，将山林避暑、温泉康养、非遗体验、特色美食融为一体，成为暑期跨省微度假的热门产品。

国家发展改革委宏观经济研究院研究员张林山说，“列车+”模式以火车票作为流量入口，把一次性交通消费延伸为全链条文旅消费，打通了交通与文旅业态壁垒，促进各地分散文旅资源抱团发展，推动客流资源转化为消费增量。

产品服务有待提质升级，释放更多消费潜力——

铁路旅游快速升温，但优质产品不足、站车与景区接驳不畅、各环节信息分散、市场化运营能力不强等问题仍然存在。

今年6月，商务部、文化和旅游部、国铁集团等8部门联合印发《关于促进铁路与旅游融合发展 扩大服务消费的若干措施》，围绕丰富产品供给、创新消费场景、提升服务品质等推出15项举措，明确到2030年，全国将打造160列以上铁路旅游列车专用车组。

游客在“津旅时光号”列车上观看演艺表演。（徐强 摄）

铁路与旅游加速“双向奔赴”，如何释放更大的消费潜力？

业内人士认为，旅游列车不能简单停留在“换个车身、增加装饰”，要随着消费新需求的增长，不断推出层次更丰富、价格更多元的产品。

南昌大学旅游学院副教授王佳说，铁旅融合服务链有待进一步打通，推动各环节信息互联，降低游客选择成本，这也有助于铁路和地方根据客流数据更精准地配置运力、设计线路、组织产品。

她表示，可进一步引入旅行社、酒店、景区、文创企业等经营主体，探索IP联名、会员权益、组合票制、梯度票价等模式，形成风险共担、收益共享的合作机制。

张林山说，在此基础上，还可以推进车站、列车旅游化改造，优化车站到景区接驳通道，丰富在途消费场景。强化铁路、地方文旅协同联动，完善配套政策支持，统筹开发跨区域旅游线路，持续优化游客出行体验，不断拓展铁路旅游消费新空间。

来 源：新华网

原标题： “列车+”持续升温 拓宽服务消费新空间

记者 樊曦、陈柱佐

本文转自：温州新闻网 66wz.com