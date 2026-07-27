温度新闻客户端 2026-07-27 10:57:31

一场台风，让“躲镜头”的赵蓓蕾被网友“顶”上了热搜。“巴威”逼近，温州市苍南县霞关镇基层干部赵蓓蕾，夜里10时接到转移任务，只睡两小时便投入一线。让她冲上热搜的，是面对镜头的本能拒绝和脱口而出的“别拍我，太像作秀了”。

一句“太像作秀”，戳中了无数人。有人说看到了基层干部的朴素本色，也有人读出了某种心酸。“正能量”新闻的背后，是一个不该被忽视的追问：为什么实干者流了汗，却还要害怕“太像作秀”？

最直接的解释，是她骨子里的朴素和务实，觉得分内之事无需镜头“加持”，怕被贴标签。但往深处想，这更是网络时代一种本能的“自我保护”。如今我国网民规模已超11亿，人人都有麦克风，干部的一举一动随时可能被推上热搜，引发不同的解读。湖南石门县一村干部连日扑在抢险一线，却因戴了一副金色耳环遭受质疑；某地应急干部因台风登陆连续出镜直播未换衣服，被质疑“有损形象”。总有人拿着放大镜“找茬”，让“出镜”成了一件高风险的事。

面对镜头，基层干部怕的是什么？一是怕“断章取义”——基层工作千头万绪，一句话、一个动作，一旦脱离语境，可能被反向解读；二是怕“预制标签”——舆论场自证清白的声量很难盖过“吃瓜”的喧嚣，“寒蝉效应”把基层干部困在了“钢丝”上；三是怕“无限追责”——一些带有工作愿景色彩的表态，在镜头下会变成不能打折扣的“军令状”，成为日后被追责的由头。

化解赵蓓蕾们的这份“怕”，笔者想到三句话。

网络监督要有力度，更要有尺度。监督的“探照灯”，应聚焦权力运行和履职尽责的盲区，而不是对着实干者“高清扫描”。一些“只见行头不见担当”的苛责，本质是舆论失焦。评判干部最硬的尺子，是看关键时刻能不能冲得上、大仗硬仗面前能不能顶得住、群众心里认不认可。

对基层干部要“卸下包袱”，更要“托住后背”。《之江新语》中的《更多地关爱基层》一文提到，特别要敢于为基层干部担责任。基层干部站在治理的最末端，也是矛盾的最前哨，要让制度实实在在地为他们“撑伞”。容错纠错机制要落在实处，澄清正名和谣言赛跑，对“网闹”者依法查处，让他们不必边冲锋边自证清白，在风口浪尖“扛雷”。

网友也不妨多一份耐心，让子弹飞一会儿。面对涉基层干部的舆情，不妨多一份客观与包容，少一点“看图说话”的武断和情绪先行的站队。

“怕作秀”，是为了不作秀，这是基层干部最质朴的底色。让实干者卸下“怕”的包袱、挺直“干”的腰杆，不再需要用手挡住镜头，便是我们给予他们最好的掌声。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 这一次，给“太像作秀”正个名

作者：温芳丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com