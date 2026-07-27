温度新闻 2026-07-27 11:30:00

如何让“遛狗必牵绳”，从产业优势真正内化为全社会的文明共识？平阳县综合行政执法局用一根小小的“共享狗绳”给出了极具巧思的答案。

温州网讯 出门遛狗，什么都带了，唯独忘了拿牵引绳——这种尴尬，很多“铲屎官”都碰到过。回去取吧，费时费力；心存侥幸“裸遛”吧，既不安全也不文明。如今，在温州市平阳县水头镇，这个“最后一米”的难题有了温暖的解法。作为全国闻名的“宠物小镇”，平阳县水头镇的宠物牵引绳产量占全国市场份额近三分之一。

如何让“遛狗必牵绳”，从产业优势真正内化为全社会的文明共识？平阳县综合行政执法局用一根小小的“共享狗绳”给出了极具巧思的答案。

小切口破解大难题

执法队员在日常巡查和社区走访中发现，“忘带绳”虽是小事，却是影响文明养犬政策落地的痛点。为此，他们创新推出了“共享狗绳”便民项目。

如今，在水头镇的多个居民小区出入口、宠物医院、公园广场等人流密集区域，都设置了醒目的共享狗绳取用点。养犬居民只需简单登记，即可免费借用，使用后及时归还即可。一根根颜色醒目的牵引绳，不仅解了燃眉之急，更像一个个流动的文明提示牌，时刻传递着“牵好手中绳，责任心中记”的理念。

小物资搭建大桥梁

从“单打一”到“合伙干”

这个项目最大的亮点，不仅是“共享”本身，更在于其创新的运行机制。没有选择“自己投、自己管、自己修”的传统路径，而是引入了“文明养犬合伙人”概念，积极整合辖区宠物医院、宠物店、物业服务企业等社会力量。

目前，水头镇已有10余家宠物医院和物业公司挂牌成为首批“合伙人”门店。它们既是共享狗绳的“便民服务站”，负责日常借用登记和回收维护，又化身为文明养犬的“传播站”——在店内设置宣传角，向前来消费的顾客讲解养犬法规、发放资料，并提供从免疫、登记到政策咨询的“一站式”服务。

执法中队则承担统筹协调、宣传引导和监督管理的职责。这种“政企联动、共建共治”的模式，既减轻了行政成本，更调动了社会力量参与基层治理的积极性。自共享狗绳项目投放以来，辖区内因遛狗不牵绳引发的群众投诉量从去年同期的50余起降至30余起，同比下降约40%。

小服务彰显大情怀

过去，遇到遛狗未牵绳的情况，执法多以劝导和处罚为主，容易引发抵触情绪。而现在，执法队员在日常巡查中，遇到未牵绳的犬主，第一反应不再是生硬开罚单，而是主动递上一根共享狗绳，并耐心提醒规范养犬。

从“管你”到“帮你”，从“罚款”到“借绳”，这一小小的动作转换，拉近了执法者与群众的距离，让文明养犬的理念在服务中更加入脑入心。

更值得一提的是，平阳县综合行政执法局水头执法中队还配套推出了“文明养犬积分”制度。居民在“合伙人”门店消费、参加文明养犬培训等均可获得积分，用于兑换宠物美容、医疗等优惠服务。积分高的犬主可享受更宽松的监管，而积分低或有违规行为的犬主，则将面临更严格的巡查与指导。

“共享狗绳+积分激励”这套组合拳，正悄然推动着文明养犬，从“要我做”向“我要做”转变，也为基层治理写下了一份有温度、有智慧的生动注脚。

来 源：温度新闻

原标题： 文明不掉“链”！平阳“共享狗绳”来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com