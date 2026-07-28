浙江首家船员行业人民调解组织落地温州
温州网讯 近日，温州市船员行业人民调解委员会正式挂牌运行。作为浙江省首家船员行业人民调解组织，该调委会的成立，填补了水上基层治理专业化调解的空白，打通船员低成本、高效率维权通道，推动温州市船员权益保障工作从零散帮扶转向制度化、专业化、常态化全链条治理。
揭牌仪式。
“我们要打通各单位数据共享渠道，实现船员纠纷线索、案件处置进度、企业信用信息等数据互通共享，杜绝信息壁垒导致的处置滞后、重复劳动等问题……”当天，浙江海事局、温州市司法局、市人力社保局、宁波海事法院温州法庭、温州港集团、市海员工会等单位同步召开了专题联席座谈会。与会人员围绕调解工作规范、劳动争议调裁衔接、海事纠纷诉调对接、党建引领行业调解、“1+N”船员维权服务体系迭代升级等重点议题深入研讨，并就跨部门联动调处工作机制达成共识。
依托本次联席会议达成的工作共识，新成立的调解委员会将落地一体化纠纷调处服务模式。如遇劳务工资、工伤赔偿、上船下地权益等高频纠纷，全市船员可快速、便捷地申请前置调解，从而大幅分流诉讼案件，切实降低维权时间与经济成本。同时，该平台还将引导航运企业规范用工流程，从源头减少劳资矛盾，持续优化港航营商环境。
来 源：温州日报
记者 潘培期 通讯员 朱一慧 尤川川
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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