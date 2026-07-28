温州市卫生健康委 2026-07-28 08:15:47

近日，国家卫生健康委统计信息中心编制的《医学人工智能创新与实践典型案例集》正式印发出版。温州市卫生健康信息中心打造的温州市“健康云检”平台成功收录其中，获评便民类优秀案例。

近日，国家卫生健康委统计信息中心编制的《医学人工智能创新与实践典型案例集》正式印发出版。温州市卫生健康信息中心打造的温州市“健康云检”平台成功收录其中，获评便民类优秀案例。

温州市“健康云检”平台由温州市卫生健康信息中心联合中国电信温州分公司共建，创新采用“云化AI+全域共享”MaaS服务模式，依托全市统一影像云底座，整合算力协同调度、云化算法等多项前沿技术，让优质AI辅助诊疗、智能质控、远程影像会诊等能力全面下沉至全市所有公立医疗机构，大幅提升全市影像诊断效率与精准度，单例肺结节阅片时长可缩短8-10分钟，累计服务超1390万人次，相较传统模式降低40%以上建设运营成本。通过技术创新与模式革新，该平台已探索出一套适配地市层级、可落地、可复制、可持续的医学AI一体化应用解决方案，为全国地市级医疗智慧化建设提供了全新实践路径。

此次入选国家级案例，是国家层面对温州深耕医疗信息化、聚力智慧医疗创新成果的高度认可。下一步，我市将以此为新起点，锚定医学人工智能高地目标，持续深化智慧医疗数字改革，沉淀输出更多可推广、可借鉴的“温州经验”，持续助力健康中国建设。

来 源：温州市卫生健康委

原标题： 温州一平台入选国家级医学人工智能案例

本文转自：温州新闻网 66wz.com