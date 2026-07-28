温州日报 2026-07-28 08:15:47

近日，乐清市正式启动“11365”助企服务活动暨省级“优苗计划”首场专项服务行动，意味着这项省级重磅助企行动在乐清全面落地实施。此前，乐清成功入选全省首批12个“优苗计划”试点地区，也是温州唯一获此殊荣的区域。

温州网讯 近日，乐清市正式启动“11365”助企服务活动暨省级“优苗计划”首场专项服务行动，意味着这项省级重磅助企行动在乐清全面落地实施。此前，乐清成功入选全省首批12个“优苗计划”试点地区，也是温州唯一获此殊荣的区域。

本次首场专项行动聚焦中小企业发展痛点难点，推出多项精准惠企举措，为企业发展注入强劲动能。活动现场举行了银企合作签约仪式，杭州银行乐清支行与3家优质企业达成合作签约。现场同步开展政策解读、金融产品宣讲等系列惠企活动，工作人员细致解读省级“优苗计划”扶持政策，针对企业不同发展阶段，推介分层分类的特色金融产品，精准匹配企业差异化融资需求。针对中小企业梯度培育难点堵点，活动还开设专题赋能培训，聚焦专精特新申报关键环节，为企业答疑解惑、精准指路。

据了解，“优苗计划”专项服务行动由浙江省经信厅统筹谋划，省中小企业发展促进中心具体牵头，杭州银行与浙大控股集团（经兴产融）联合发起，旨在深入贯彻国家关于优质企业培育的决策部署，做深做实“科技创新与产业创新深度融合”这篇大文章。

“我们将为入库企业提供覆盖全周期、全链条的优质金融服务，把真金白银落实到企业发展的关键处。”杭州银行温州分行负责人介绍，他们面向初创企业推出“科易贷”“科保贷”“人才贷”；为成长期企业提供“银投联贷”“专精特新贷”“诚信贷”；针对成熟期企业配套科技并购贷款、科技创新债、股质贷款等融资方案，全方位破解企业融资难题。

此次省级“优苗计划”落地，为乐清中小企业梯度培育、产业提质升级带来重大机遇。乐清市经信局相关负责人表示，试点期间，将紧扣“引苗、育苗、护苗、壮苗”培育思路，组建专项服务专班，对入库企业逐户走访对接、建立专属服务档案，推行“一户一策”精准帮扶。通过常态化开展政策宣讲、申报辅导、金融赋能等服务，搭建高效联动的政企银服务平台，推动惠企政策直达快享、落地见效，持续壮大专精特新企业培育梯队，助力乐清优质中小企业茁壮成长、提质跃升。

来 源：温州日报

原标题： 乐清省级“优苗计划”专项行动启动 赋能中小企业提质成长

记者 程源 乐清融媒记者 郑乐娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com