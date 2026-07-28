温州日报 2026-07-28 08:15:05

连日来，温州市鞋革行业协会联合京东服饰推出“温州鞋靴·源头好货”溯源专场活动。红蜻蜓、康奈、卓诗尼等千余家本土鞋企组团亮相，依托完整产业链优势，打通“工厂直达消费者”的销售通道，让高性价比鞋靴直供全国市场，持续擦亮“温州鞋”产业名片。

温州网讯 连日来，温州市鞋革行业协会联合京东服饰推出“温州鞋靴·源头好货”溯源专场活动。红蜻蜓、康奈、卓诗尼等千余家本土鞋企组团亮相，依托完整产业链优势，打通“工厂直达消费者”的销售通道，让高性价比鞋靴直供全国市场，持续擦亮“温州鞋”产业名片。

活动期间，主办方同步组建“温州好鞋联盟”，并推出“总裁价到”系列直播。红蜻蜓等品牌企业负责人亲自出镜，聚焦非遗苗绣联名鞋等特色产品，从原材料甄选、鞋面工艺处理到手工刺绣制作，逐一拆解核心工序，直观呈现温州制鞋的严格品控与匠心传承。透明的工艺展示赢得消费者认可，有网友评价：敢把细节亮出来，就是温州鞋业的底气。

作为全国核心鞋靴产业集聚地之一，温州拥有完备的产业链生态。鹿城女鞋、永嘉男鞋、瑞安及瓯海潮流鞋品各具特色、错位发展，覆盖全品类、全客群，为专场活动提供了坚实的产业支撑。

本次溯源专场货品兼具经典与潮流，既有红蜻蜓非遗联名鞋、回力老爹鞋等爆款，也有复古德训鞋、山茶花单鞋、隐形增高鞋等年轻化款式，适配从60后到00后的日常穿搭需求。源头工厂直供模式，实现供需高效对接。

值得一提的是，市鞋革行业协会联合京东服饰，依托“春晓计划”、新商激励等政策，为产业带商家免费提供AI营销、店铺运营等数字化工具支持。双方还落地“温州重点商家扶持专项”，从流量倾斜、成本优化、营销赋能三方面为本地鞋企提供专项帮扶，助力中小商家降低运营成本、提升线上竞争力。

活动启动以来，温州鞋靴在京东平台搜索量和单品销量持续攀升。市民可登录京东APP搜索“温州鞋靴产业带”，直达专场首页，一站式选购正宗温州源头好货。

来 源：温州日报

原标题： 温州鞋靴“源头好货”直供全国

千家鞋企抱团“触网” 总裁直播拆解工艺

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com