温州日报 2026-07-28 08:15:00

日前，2026年温州市教育科技人才一体改革发展“揭榜挂帅”试点项目公布，聚焦11项重点改革任务启动16个试点项目，攻坚概念验证中心建设、科技成果转化和场景应用落地等细分领域改革，着力打通教育科技人才一体化发展的堵点卡点。

温州网讯 打破体制机制壁垒，激活创新源头活水。日前，2026年温州市教育科技人才一体改革发展“揭榜挂帅”试点项目公布，聚焦11项重点改革任务启动16个试点项目，攻坚概念验证中心建设、科技成果转化和场景应用落地等细分领域改革，着力打通教育科技人才一体化发展的堵点卡点。

聚焦概念验证赋能未来产业培育，鹿城区依托中科先进技术温州研究院AI+材料合成概念验证中心、龙湾区依托国科温州研究院生物制造材料与器械概念验证中心分别启动试点项目，将推行极速验证模式，试点“90天冲刺计划”，为项目提供资金、导师与技术资源，加速最小可行产品开发与商业验证；组织路演活动，推动技术验证与创投机构高效对接，为通过验证的路演项目提供“点火资金”，着力打造集“极速验证—路演对接—点火孵化”于一体的概念验证中心，构建未来产业技术预见机制。

通过机制创新将科研成果精准对接产业需求，并在真实场景中加速落地转化是教科人一体改革的重要目标。聚焦“科技成果+场景应用”闭环机制建设改革，瑞安市试点“嫁接孵化飞地，打造科技成果跨区域协同新场景”项目、泰顺县试点“山区特色农产品全链条科技成果转化”项目，探索建立成果征集机制，打通与大院名校的成果转化合作通道，分领域梳理应用场景机会清单，实现科技成果与应用场景有效对接。

高能级科创平台是推进教育科技人才一体改革的优良“试验田”。此次乐清市聚焦打造科创平台创新生态，试点科创平台“项目拨付制”改革项目。深入探索平台绩效管理改革，创新实施“基础运营+绩效奖补”市场化改革模式，鼓励平台与企业高质量开展科技项目攻关，按项目阶段分批拨付，以项目绩效驱动平台提升服务质效。

当前，高水平建设创新温州正进入全面成势的关键攻坚期，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革发展，是跨越难关的“路”与“桥”。今年以来，我市加快深化教科人一体改革，在全省地市中率先开展教科人政策一致性评估，联动近20个部门出台（修订）相关政策方案20多个，评选13个市级典型案例，推动成果转化闭环机制、“域外副总+温州转化”等一批改革经验在全省推广。

来 源：温州日报

原标题： 温州16个项目探路教科人一体改革

打破壁垒，激活创新源头活水

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com