市教科人办发布实施企业研发机构培育“燎原计划”

温州日报 2026-07-28 08:14:30

近日，市教科人办发布实施《温州市企业研发机构培育“燎原计划”（2026-2030年）》（以下简称《计划》），引导企业建强研发机构，持续加大研发投入，推动企业研发机构扩面提能，早日实现亿元以上制造业企业研发机构全覆盖，让创新成为温州企业的肌肉记忆，助力创新温州建设全面成势。

今年5月，全国首家由民企全资设立、具有独立法人资格的“无区域”民营研究院——华峰集团材料研究院有限公司揭牌。林加浩提供

温州网讯 近日，市教科人办发布实施《温州市企业研发机构培育“燎原计划”（2026-2030年）》（以下简称《计划》），引导企业建强研发机构（包含市级及以上的工程研究中心、制造业创新中心、企业技术中心、企业重点实验室、企业新型研发机构、企业研究院、重点企业研究院、企业研发中心等）持续加大研发投入，推动企业研发机构扩面提能，早日实现亿元以上制造业企业研发机构全覆盖，让创新成为温州企业的肌肉记忆，助力创新温州建设全面成势。

市科技局有关负责人介绍说，该计划实施18条具体举措，呈现三大亮点：一是树立“创新政策优先支持强研发机构、强研发投入”的鲜明导向，以资源倾斜、优先支持为主要方式引导企业建设研发机构。二是要素集成赋能，统筹用地、金融、人才、政务、市场等各类要素，形成全方位、立体化的研发机构培育体系。三是培育精准分层，针对不同规模、不同发展阶段的企业分类施策，对现有研发机构推动能级提档升级，对未建研发机构的企业开展帮扶指导，实行梯度化培育。

树立企业研发机构优先策略

企业研发机构是重大科技成果转化、科技创新人才聚集和培养、技术交流与合作的重要平台。如何让建设壮大企业研发机构成为一种风尚。

根据《计划》，我市强化资质认定与评优推荐刚性约束，探索在新一轮“市级产业政策”中，将设立市级及以上企业研发机构作为企业享受市级奖补政策的前置条件，对未设立市级及以上研发机构的企业，按原有分档奖补标准的90%予以兑现。

坚持正向激励原则，树立企业研发机构优先策略。根据《计划》，我市优先支持设立省级及以上研发机构的企业提名申报省级自然科学奖、科技进步奖、技术发明奖等各类科技奖项；牵头组建创新联合体，创新联合体申报科技计划项目时，允许同一单位不同项目负责人突破在研项目数量限制。

优先推荐设立市级及以上研发机构的企业申报高新技术企业认定。优先推荐设立省级及以上研发机构的企业申报科技领军企业、国家专精特新“小巨人”企业、省级“隐形冠军”企业、省级专精特新中小企业、绿色工厂、未来工厂、智能工厂；开通研发设备首台（套）、首批次、首版次认定专属通道；开展能耗指标、节能降碳的审批，开展零地技改、厂区分布式光伏建设。

拿地融资人才用工获力挺

企业研发机构建设是一个系统工程，需要土地、金融、人才等多维度的资源要素协同支撑。根据《计划》，我市强化资源要素配置倾斜保障，聚焦土地要素保障，我市将持续推进“数据得地”改革，将企业研发机构建设情况纳入“数据得地”（含两限一摇）核心评价指标，明确技术创新类指标权重不低于20%。优先保障设立省级及以上研发机构的企业研发用房建设及改造提升需求；优先支持设立省级及以上研发机构的企业提升工业用地容积率，在符合规划、不改变用途的前提下，对自有工业用地新扩建生产性用房提高容积率的，不增收土地价款。

聚焦金融资金要素保障，我市将探索推出“研发贷”“知识产权质押贷”等专属金融产品，建立省级及以上研发机构企业“科技金融服务库”，鼓励银行对设立省级及以上研发机构的企业提高授信额度支持。将企业研发机构能级、研发投入强度纳入科创指数贷、科技信用贷评级核心指标。优先支持设立省级及以上研发机构的企业纳入全市高质量发展基金等政府引导基金支持范围。

聚焦人才用工保障，我市将探索设立省级及以上研发机构的企业优先纳入“问企识才”改革，并开展人才自主评价试点，优先选派“科技副总”“AI 行业翻译官”。优先支持设立市级及以上研发机构的企业纳入重点用工保障名录、享受劳务协作、线上招聘会、用工余缺调剂等公共就业服务。

问题诉求快速响应限时办结

根据《计划》，我市优化政务服务与品牌赋能，对设立省级及以上研发机构的企业优先开展科技成果“先用后转”试点，提供“保险+二次救济”服务，支持主导或参与国际、国家、行业标准制定，申请专利快速预审、确权及维权援助绿色通道。优先支持设立省级及以上研发机构企业的产品推荐纳入“温州好产品”名录、首试首用推荐目录，匹配龙头企业应用场景开展测试验证，同步享受“首试首用”专项保险配套支持。优先支持设立省级及以上研发机构的企业纳入全市“雨露计划”重点监测点和“两个健康”直通车直报点，确保问题诉求快速响应、全量受理、分级交办、限时办结。

根据《计划》，聚焦营业收入在5000 万元以上制造业企业开展研发机构提质扩面，建立分类培育库。对设立市级及以上研发机构的企业实行“点对点”精准培育，提级跃升；对未设立市级及以上研发机构的企业实行“一对一”服务，协调解决空间场地、资金、人才等实际困难。

目前，我市有市级及以上企业研发机构3200多家。通过实施该计划，到2030年市级及以上企业研发机构累计将达到7000家以上，新增市级、省级、省级重点研发机构数量实现“三倍增”；规上企业研发机构年报申报率、研发活动覆盖率、亿元以上制造业企业研发机构设置率、企业研发机构牵头或参与的市级重大科技项目占比四项指标均达到90%以上。

来 源：温州日报

原标题： 让创新成为温企的肌肉记忆

实施企业研发机构培育“燎原计划”

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com