温州晚报 2026-07-28 08:24:16

近日，温州市综合行政执法局出台《温州市基层综合行政执法队伍规范化建设五年行动指导意见（2026—2030年）》，旨在全面深化“一切工作到支部”，推动党建、队建、业建深度融合，通过五年时间全面构建政治坚定、执法规范、保障有力、作风优良的综合行政执法新格局。

温州网讯 近日，温州市综合行政执法局出台《温州市基层综合行政执法队伍规范化建设五年行动指导意见（2026—2030年）》，旨在全面深化“一切工作到支部”，推动党建、队建、业建深度融合，通过五年时间全面构建政治坚定、执法规范、保障有力、作风优良的综合行政执法新格局。

根据《指导意见》，我市基层综合行政执法队伍将通过规范管理提素质，打造过硬执法队伍。以争创省级“枫桥式”执法中队为目标，依托中队调解室或融入乡镇（街道）矛盾纠纷一站式站点，联合法律顾问、驻队律师和社区代表、乡贤等社会力量化解执法矛盾。推行执法和普法融合，通过共建联络群、定期走访、“执法体验日”等推动“多元共治”，实现“小事不出队，矛盾不上交”。

在强化矛盾化解的同时，《指导意见》突出执法与服务深度融合。深入践行互动治理理念，全面推行执法服务并重模式，广泛运用说服教育、劝导示范、指导约谈等方式，通过执法服务展示文明、体现法度、传递温度。深化“预约式”指导服务、“预告式”行政检查、“预警式”执法监管等机制，实现精准服务与规范监管。推进“执法助企服务加油站”和涉企监管“明白人”培育工作，构建政企互动、协同发力的格局。

在此基础上，《指导意见》同步对党建、队伍、业务、保障等方面作出系统部署。党的建设方面，树立“一切工作到支部”鲜明导向，深化“支部共建联创”、实施“三张清单”管理、开展党员先锋行动，实现“支部建在中队上、党员亮在岗位上、党建融在执法上”。队伍建设方面，坚持“政治过硬、本领高强、作风优良”标准，推进行为规范化、深化清廉执法建设，全面提升队伍整体素质和履职能力。业务建设方面，坚持“能力为本、实战为要、服务为旨”，实施新蓝培育工程、开展执法砺剑行动、深化执法服务融合，推动队伍从“能执法”向“善执法、优服务”跃升。保障建设方面，坚持“硬件提质、软件增效、关爱凝心”原则，推动阵地标准化、强化执法智能化、加强关爱常态化，为基层执法工作提供坚实保障。

下一步，温州市综合行政执法系统将坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面开展基层综合行政执法队伍规范化建设，积极开展“枫桥式”综合行政执法中队创建，推动执法能力显著提升、执法形象全面优化、群众满意度和社会公信力持续提高。

来 源：温州晚报

原标题： 温州出台基层综合行政执法队伍规范化建设指导意见

创建“枫桥式”执法队 实现“小事不出队矛盾不上交”

记者 张琼冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com