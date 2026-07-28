中国新闻网 2026-07-28 08:26:00

在中国城市算力话语权争夺中，温州跑在了前面。近日，东南Token运营中心在温州启动。它定位浙南、闽北、赣东的算力和Token服务枢纽，通过资源聚合、智能调度和运营服务，让中小企业便捷用上AI。

在中国城市算力话语权争夺中，温州跑在了前面。

近日，东南Token运营中心在温州启动。它定位浙南、闽北、赣东的算力和Token服务枢纽，通过资源聚合、智能调度和运营服务，让中小企业便捷用上AI。

温州官方当天还透露了一组数字。当地制造业领域Token消费量，今年一季度环比增长2261%，电商直播和OPC(一人公司)领域分别环比增长1110%、706%。

两则消息，让更多人看到温州“新”的一面。

作为民营经济重要发祥地，温州在改革开放后一度风头无两。2004年起，温州在传统产业阵痛、区域性金融风波中进入“漫长调整期”。

正是那时开始，热衷资本投机、实体投入偏弱、产业传统固化成为许多人对温州的固定印象。

如今，剧本已在改写。

算力枢纽落地、产业AI变革，当下在温州只是“常规操作”。这座长期被贴上“传统”标签的城市，注意力已转向如何第一时间拥抱前沿技术。

近10余年温州力拼科技创新，完成了一场城市经济的自我纠偏与自我进化。尤其是“十四五”以来，通过推动新质生产力从点状突破走向系统性重构，走出一条独特的经济跃升之路。

这种“拼”，能在一些数字中看到。

过去五年，温州全社会R&D经费投入年均增长14.2%，增速超过部分一线、新一线城市。

如，在孵化空间建设方面，以杭州为榜样的温州，通过实施大孵化器集群战略，使孵化空间面积从2021年的84万平方米，猛增至现在的超1200万平方米。

将目光放大至城市竞争牌桌，温州上升轨迹明显。

在全国科技创新竞争力排名中，多年前还在30名开外的温州，如今已悄然攀升至第26位。

从草根“野蛮”生长，到创新驱动成势，温州的转变得益于三个关键动作。

重塑城市竞争底层逻辑。从连续五年将创新发展定为“新年第一会”主题，到去年成立全国首个市级人工智能局，温州自上而下推动着一种认知转变：过去，创业就是创新；现在，创新才是创业。

培育可持续增长新变量。2022年挂牌的温州海洋经济发展示范区，主攻海上风电装备、商业航天装备、海空智能装备、海空新材料四条赛道，其GDP增速和规上工业增加值增速已连续两年领跑全市，近两年每年新增规上企业50%以上。

跑通新质生产力闭环。作为制造业大市的温州，把创新落地为新旧产业的“协奏”，在AI领域建设“安全底座+数据粮仓+垂类模型+场景生态”体系，打造鞋履、服装等多个行业基座大模型、230个AI应用及智能体，让新质生产力精准对接制造刚需。

这些举措，共同刻画出温州经济的上升曲线。

今年上半年，温州GDP为5148.2亿元，按不变价格计算，同比增长6.0%。向前追溯，自2023年第二季度起，温州GDP增速已连续13个季度稳定在6%以上。

更深一层看，迭代能力的锻造对温州更具长远意义。

在城市竞争从规模竞争转向范式竞争的背景下，迭代能力成为城市长远发展的核心底气。不论是面对周期波动的革新勇气、长期主义定力，还是因地制宜转换动能的产业巧思，温州为自己赢得了新的发展空间。

当然，从阶段性突破到长期高质量发展，温州要答的题还有很多。

如，如何提升城市创新体系整体效能，进一步增强产业集群竞争力；如何打破地域壁垒，放大温州都市圈服务与产业链协同的支撑作用，是温州巩固转型成果、彻底跳出周期波动的关键。

2025年达成万亿GDP成就后，温州定下“再出发”基调，提出“十五五”要在推进产业立市和制造强市、创新驱动和动能转换等方面实现大的突破。信号很明确——方向对了，就一直走下去。

温州用创新撕掉旧标签，用自己的发展故事证明，主动校准航向、锻造迭代能力，任何城市都能重新定义坐标和未来。

来 源：中国新闻网

原标题： 温州在AI时代跑出加速度

本文转自：温州新闻网 66wz.com