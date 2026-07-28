温州日报 2026-07-28 09:06:02

产业升级，关键在人，核心在技术工人。日前，瑞安通潮产业人才学院首期班58名学员全部结业并落实实习与就业岗位，就业率达100%。这所开在企业车间里的学院，以“实景育人”的方式，为当地主导产业培养“上岗就能上手”的产业人才。

温州网讯 产业升级，关键在人，核心在技术工人。日前，瑞安通潮产业人才学院首期班58名学员全部结业并落实实习与就业岗位，就业率达100%。这所开在企业车间里的学院，以“实景育人”的方式，为当地主导产业培养“上岗就能上手”的产业人才。

据悉，瑞安通潮产业人才学院于今年3月16日正式签约揭牌，设在浙江通力传动科技股份有限公司内，采用“政府主导、高校联动、企业参与、机构运营”的四方协同模式，定向为汽车零部件与智能机械产业培养紧缺人才。学院聘请资深行业专家与企业高工联合授课，确保教学内容紧贴企业实际需求。5月21日首期班开班，来自南昌大学科学技术学院、南昌航空大学科技学院、中原科技学院等高校的大学生直接走进车间，开启了“车间变课堂、师傅变导师”的实景化学习。

首期培训聚焦生产管理、质量管理工程师两大紧缺人才方向，课程设置突出“理论课堂+车间观摩+岗位实操”的一体化融合教学。学员们不仅系统学习了行业基础知识，还深入浙江通力传动科技股份有限公司、浙江东新动力有限公司、浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司三家企业的生产车间，在装配、机加工、精度检测等岗位轮岗实操。同时，学院组织学员赴浙江铭博汽车部件股份有限公司等企业实地观摩，了解不同企业的生产流程和管理模式。课程内容还结合浙江省内7家上市公司的创业史和技术标兵事例，帮助学员完成从“校园人”到“职业人”的心态转换。

来自南昌航空大学机械设计制造及其自动化专业的赵立伟，在结业当天拿到了浙江通力传动科技股份有限公司的录用通知。他说：“培训把设计、工艺、检测、装配完整串联了起来，不仅学到了知识、打磨了技能，还开阔了眼界、重塑了心态，建立了系统思维。”他表示，希望在企业好好干，争取成长为一名技术型人才。

浙江东新动力有限公司董事长潘荣国对学院的育人模式给予高度评价。他的企业从1999年小厂房起步，现已发展为国家专精特新“小巨人”企业。他说：“企业创新发展离不开技术过硬、踏实肯干的产业人才队伍。目前我们已经与4位学员签订了就业和实习协议。”他认为，学院通过“企业点单、学院接单、人才直达”的闭环模式，让技能培训与岗位需求精准对接。

另据了解，接下来瑞安通潮产业人才学院还将面向本市离校未就业高校毕业生专项开设就业实训营，持续完善“学习—实训—就业”全链条服务，为本土制造业持续输送优质青年产业人才。

来 源：温州日报

原标题： 企业点单 学院接单 人才直达

瑞安产业人才学院百分百就业

记者 包蓉蓉 瑞安融媒记者 潘虹

本文转自：温州新闻网 66wz.com