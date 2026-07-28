温州日报 2026-07-28 09:06:02

7月22日，记者先后来到洞头区新城农贸市场、瑞安市十八家农贸水果市场实地走访发现，大多数商户都能做到文明经营、规范摆放，市场整体环境整洁有序。不过，个别占道经营、垃圾清理不够及时等现象仍然存在，值得进一步关注。

瑞安市十八家农贸水果市场内，整体秩序井然。庄越 摄

温州网讯 农贸市场，一头连着群众的“菜篮子”，一头连着城市的文明形象。摊位是否规范经营、环境是否干净整洁、公共通道是否畅通，不仅关系着群众购物体验，也体现着城市精细化管理水平。

7月22日，记者先后来到洞头区新城农贸市场、瑞安市十八家农贸水果市场实地走访发现，大多数商户都能做到文明经营、规范摆放，市场整体环境整洁有序。不过，个别占道经营、垃圾清理不够及时等现象仍然存在，值得进一步关注。

洞头区新城农贸市场

市场环境整洁 文明经营渐成常态

9时50分，记者来到洞头区新城农贸市场。

正值上午采购高峰，不少市民提着菜篮穿梭于各个摊位之间，蔬菜、水果、水产等区域人来人往，却并不显得拥挤。

记者沿着市场内一路走访看到，通道宽敞整洁，地面没有明显积水和垃圾，摊位内商品摆放有序，商户经营规范。市场公厕卫生状况良好，洗手台、地面保持干净，没有明显异味。

走出市场，外围停车区域同样秩序井然。机动车、非机动车基本都停放在线内，没有占压消防通道、人行通道等现象，为群众进出市场留出了充足空间。

10时02分，一位骑电动自行车前来买菜的市民驶入停车区，在确认空余位置后，将车辆停放在线内，锁好车辆后步行进入市场。

几分钟后，一辆私家车驶入停车区域，驾驶员按照标线规范停车，没有为了图方便停放在市场入口处。

记者现场走访发现，无论是市场内部环境，还是外围停车秩序，都保持着较好的状态，市民购物秩序井然。“现在市场环境比以前好多了，卫生干净，停车也方便，买菜心情都舒服。”正在采购的市民林女士说。

不过，走访时记者也发现，市场外围一家烧烤餐厅将餐桌、烤炉等经营设施摆放在店门前，占用了部分公共通道，与周边整洁有序的环境形成反差。

瑞安市十八家农贸水果市场

经营守边界 环境仍需再提升

11时30分，记者来到瑞安市十八家农贸水果市场。

市场内，各类水果琳琅满目，不少市民正在挑选购买。记者注意到，市场沿街店铺门前统一施划了黄色经营线，大多数商户都能够按照划定区域摆放货物，没有出现明显越线经营现象，市场整体秩序较为有序。

11时38分，一家水果店工作人员将刚到货的水果搬运至店内，在整理货物时，也始终控制在黄色经营线以内，没有占用公共通道。

随后，另一家商户将装满水果的周转筐摆放整齐，主动留出顾客通行空间，方便群众进出购物。

记者走访发现，大多数商户都能够做到守线经营，市场通道整体保持畅通。

“现在市场管理越来越规范，大家基本都会按照要求摆放货物，不然既影响别人做生意，也影响顾客购物。”一位经营户告诉记者。

但记者也发现，市场地面仍散落着少量果皮、包装纸等垃圾，个别角落还堆放着废弃水果包装箱，没有及时清理，与市场整体环境相比略显不足。

记者手记

守住经营线 更要守住文明线

农贸市场，是最有烟火气的地方，也是最能体现城市文明的窗口。

采访中，记者看到，越来越多商户能够自觉守住经营区域，不越线摆放、不占道经营，停车秩序也更加规范，这些变化让市场环境更加整洁，也让群众购物更加舒心。

但文明经营，并不只是守住一条黄色标线。门前占道摆放、垃圾清理不及时、废弃包装随意堆放，看似只是经营中的小细节，却直接影响着群众的购物体验，也影响着市场整体形象。

市场有“烟火气”，更要有“文明味”。对于商户来说，把货物摆在线内、把垃圾及时清理，并不会增加太多成本，却能让市场更加整洁有序；对于城市来说，每一家商户多一分自觉，每一个市场多一分规范，群众的“菜篮子”也会更舒心、更安心。

文明经营，不仅是一项管理要求，更是一种共同维护公共环境的责任。当每一位经营者都守好自己的“一米线”，文明市场自然会成为城市最温暖的生活图景。

来 源：温州日报

原标题： 记者走访洞头、瑞安两处农贸市场 烟火气里见文明秩序

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com