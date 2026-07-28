温州日报 2026-07-28 09:06:02

温州已进入一年中最热的“大暑”节气，全市多地气温直逼38℃，西部山区更是临近40℃大关。近日，在与酷暑的较量中，温州公安、消防等救援力量化身“逆行者”，在热浪中奔波救援，用汗水为市民筑起了一道坚实的安全防线。

温州网讯 大暑至，热浪涌。

温州已进入一年中最热的“大暑”节气，全市多地气温直逼38℃，西部山区更是临近40℃大关。近日，在与酷暑的较量中，温州公安、消防等救援力量化身“逆行者”，在热浪中奔波救援，用汗水为市民筑起了一道坚实的安全防线。

新手驴友突发晕厥跌落山坡

近日，平阳县消防救援大队分指挥中心接到群众报警称，鳌江镇荆溪山有一名驴友在徒步过程中突发晕厥，不慎从山坡跌落，急需救援。

接警后，消防员火速赶赴现场。经勘查，被困驴友正坐在安全地带，此时虽已恢复意识且具备行动能力，但身体仍明显发软。考虑到返程山路崎岖湿滑，为避免二次意外，消防员决定全程贴身看护，护送其返回平坦公路。护送途中，因该驴友体力尚未完全恢复，消防员时刻紧盯其状态，每到陡坡处便搀扶慢行，一旦发现其疲惫，立即转移至阴凉处歇息补水。

历经一小时的救援，该驴友最终平安抵达安全地带。经检查，其除多处表皮擦伤外，无生命危险。据悉，该驴友系第二次进行登山徒步，经验尚浅。当日徒步时偶遇三名陌生驴友结伴而行。攀爬约半小时后，该驴友便因高温天气出现体力不支的情况。在尝试强行翻越一块高大山石时，其突然晕厥，随即失足跌落山坡，同行人员见状果断报警。

消防部门提醒广大登山爱好者，应理性评估自身条件，缺乏经验的登山新手严禁脱离成熟步道盲目探险；在高温天气中登山更需小心谨慎，严禁在体力不支、身体不适时强行攀爬陡崖山石。一旦发生意外，请第一时间拨打119求助。

老人午后外出突然倒地

近日，在瓯海大道辅路人行道上，一位步履蹒跚的老人走着走着突然腿脚发软，直接栽倒在地。正在附近进行路面维护工作的施工员小廖发现了异常，他没有犹豫立刻上前，只见老人面色潮红、满头大汗，小廖猜测是中暑了，便拿出饮用水小心地给老人补充水分，还帮他敞开衣物散热降温。

随后，小廖拨打了报警电话求助。接到指令后，正在附近开展路面巡逻的三垟派出所辅警王恩足与袁浪潮第一时间赶到现场。看着老人躺在地上，王恩足俯身大声询问：“老伯，听得清我说话吗？”老人只能点头、摆手回应，言语困难。王恩足确认老人意识清醒，稍稍松了口气，在一旁陪着老人等待救援的小廖见此情形，也放心回岗位继续工作。

随后，120急诊医生到达现场。经检查，因前期救助及时，老人身体并无大碍。因暂时无法言语沟通，王恩足就搀扶着老人上车，先将其带回所内避暑，休息安顿好老人后，王恩足通过老人的手机联系上其家属，告知情况不久后，老人的儿子赶到派出所，将老人安全接回。

警方提醒，老人和孩子等重点防护人群，尽量减少在高温时段外出。户外工作者要定时休息，合理安排工作时间，随身携带防暑药品，谨防热射病发生。

来 源：温州日报

原标题： 新人驴友晕厥、老人中暑倒地…… 大暑天，温州公安消防救援有点忙

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com