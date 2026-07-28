温州晚报 2026-07-28 09:22:00

近日，国家药监局发布公告，对感冒灵口服制剂说明书进行统一修订，该药正式纳入“禁驾”药品清单。昨天，记者采访了药剂专家。

温州网讯 近日，国家药监局发布公告，对感冒灵口服制剂说明书进行统一修订，该药正式纳入“禁驾”药品清单。昨天，记者采访了药剂专家。

根据国家药监局2026年第66号公告，决定对感冒灵口服制剂（颗粒、胶囊、片、茶）说明书的“警示语”“不良反应”“禁忌”和“注意事项”等进行统一修订。根据修订要求，感冒灵口服制剂的“警示语”必须明确标注：“本品含对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、咖啡因”“服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料；不能同时服用与本品成分相似的其他抗感冒药；服药期间不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器”。

市人民医院、市妇幼保健院药剂科副主任杨金招说，感冒灵口服制剂是典型的中西药复方制剂，含有对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、咖啡因三种西药成分。其中马来酸氯苯那敏，也就是大家常说的扑尔敏，是一种抗过敏成分，能防止流鼻涕、打喷嚏，但服用后也容易引起嗜睡、乏力、注意力下降。服用含有这类成分的感冒药后，驾驶员可能出现犯困、看东西模糊、反应迟缓等情况。

如果感冒了又确实需要开车，该怎么办？杨金招给出几点建议：仔细阅读药品说明书并严格遵守；避免重复用药，如同时服用多种感冒药可能致药物超量而加重嗜睡等不良反应；如果症状允许，可以选择只含对乙酰氨基酚等单一成分的药品，但即便是单方制剂，也可能引起头晕等不良反应，仍需谨慎；预留安全时间，如果确实需要服药后驾车，建议服药后至少间隔6到8小时，等药物充分代谢、精神状态恢复后再开车。

来 源：温州晚报

原标题： 纳入“禁驾”药品清单！吃了感冒灵就不能再开车了

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com