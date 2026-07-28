温州晚报 2026-07-28 09:22:51

近日，温州瓯昱进出口有限公司一批货值312.6万元的嘉汽牌整车出口发往阿曼苏丹国。这是温州综保区落地的首单整车出口业务，标志着温州综保区在汽车出口领域打通保税、物流、通关全链条，丰富了辖区企业出口海外形式，为金丽温开放大通道建设注入新动能。

海关关员现场办理温州综保区首单整车出口有关业务。温州海关供图

温州网讯 近日，温州瓯昱进出口有限公司一批货值312.6万元的嘉汽牌整车出口发往阿曼苏丹国。这是温州综保区落地的首单整车出口业务，标志着温州综保区在汽车出口领域打通保税、物流、通关全链条，丰富了辖区企业出口海外形式，为金丽温开放大通道建设注入新动能。

“以前通过一般贸易方式出口，货物必须实际离境后才能办理退税，资金回笼周期长，国际运输船期不确定，对我们现金流压力不小。”温州瓯昱进出口有限公司相关负责人童洁颖说，“这次选择在综保区整车出口，货物入区即可办理退税，同时车辆可在区内保税存储，既解决了资金周转压力，又可以根据船期灵活出货，这让我们有能力对接更多海外客户需求。在海关关员的全程指导下，我们理顺了申报流程，快速办结了通关手续。这批整车顺利出口，让我们对后续深耕中东、非洲市场更有信心。”

为保障温州综保区整车出口业务顺利开展，温州海关提前介入对接企业需求，向企业“点对点”解读综保区监管要求与申报流程。针对账册设立、场地设施要求、通关申报专项指导，帮助企业做好通关前期准备。为确保首票业务顺利落地，温州海关安排专人全流程对接，实现即报即审、即核即放，有效节约企业时间与资金成本。

来 源：温州晚报

原标题： 温州综保区首批整车出口顺利启运

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com