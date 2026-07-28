温州晚报 2026-07-28 09:22:52

近日，不少路过温州大道与楠溪江路交叉口的市民发现，一座占地不小的体育主题园区已初具规模，成为周边居民运动休闲的新去处。7月27日傍晚，记者实地探访了这座备受关注的乐事体育产业园。

市民在乐事体育产业园内打网球。

温州网讯 近日，不少路过温州大道与楠溪江路交叉口的市民发现，一座占地不小的体育主题园区已初具规模，成为周边居民运动休闲的新去处。7月27日傍晚，记者实地探访了这座备受关注的乐事体育产业园。

该园区位于龙湾区蒲州街道，地处温州大道与楠溪江路交会处（温州市核心片区开发区西单元B-14、B-15、B-16地块），总占地面积达60余亩。傍晚6时，园区内8片风雨网球场已全部投入运营，场地上满是挥拍对战的球友，一旁停车场内车辆整齐停放。紧邻温州大道一侧的轮滑馆也已建成启用，而U型滑板场、匹克球场及板式网球场等新兴项目场馆仍在紧张施工中。

据园区负责人介绍，网球馆自今年3月运营以来，已成功举办2026年“海鹤杯”温州业余网球俱乐部联赛、温网群侠S5赛季“群芳逐鹿”女侠赛等多场赛事，迅速积累了人气，目前场馆接受预订几乎每天爆满；轮滑馆则于6月投用，主要面向青少年开展培训服务。目前，在建的U型滑板、匹克球、板式网球、羽毛球及篮球等场馆正加速推进，预计将于今年9月陆续完工并向公众开放。此外，园区同步配套近300个停车位（含40个充电车位）、2座换电站及自助洗车区，以及超过2000平方米的配套服务用房，未来可引入运动康复、餐饮零售等多元商业业态，满足市民一站式消费需求。

“我们致力于打造一个集运动休闲、专业培训、赛事举办与体育消费于一体的现代化体育综合体。”该负责人表示，园区短期客流目标为年接待总人次突破30万，逐步将园区塑造为温州知名的体育消费目的地。

家住附近的黄先生已是这里的常客。他告诉记者，过去打网球常需赶往七都、瑶溪或浙江工贸学院，如今在家门口就能享受一流场地，“园区设施新、离家近，非常贴合我们年轻人的运动需求。”他说。

据了解，该地块最初为一片工业厂房，后功能调整为教育用地。蒲州街道相关负责人表示，目前该地块规划功能未变，正在建设的乐事体育产业园场馆系临时建筑。

龙湾区体育事业发展中心负责人表示，乐事体育产业园是龙湾区推动社会力量办体育的典型项目之一，有效填补了蒲州板块大型公共体育设施的空白。园区围绕年轻人喜好的运动项目进行布局，与龙湾区建设“年轻活力之城”的定位高度契合，有望成为龙湾年轻群体集聚的新地标、潮流运动的首发站，以及拉动夜间经济的新燃点。

来 源：温州晚报

原标题： 网球、轮滑、匹克球、U型滑板……龙湾新添体育运动“综合体”

记者 魏华/文 李立/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com