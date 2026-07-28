温州瓯海：老人在路边摔倒，接下来这一幕太暖心……
学习强国温州学习平台 2026-07-28 09:14:24
近日，在温州瓯海，午后温度直达38℃，一位老人在路边摔倒。在附近路面维护的施工人员发现后立即上前为其补水、散热，并报警求助。
近日，在温州瓯海，午后温度直达38℃，一位老人在路边摔倒。在附近路面维护的施工人员发现后立即上前为其补水、散热，并报警求助。三垟派出所辅警王恩足、袁浪潮迅速到场，确认老人无大碍后将其带回所内避暑，并通过其手机联系上家属。半小时后，老人被儿子安全接回。因救助及时，老人身体已无大碍。
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