近1.7万人何以来龙港“致青春”

潮新闻 2026-07-28 09:22:38

7月26日晚，周慧敏、徐怀钰、李圣杰、伍思凯、邰正宵等港台黄金阵容带来“流金岁月”超级演唱会，近1.7万名观众涌进龙港市体育中心，同唱经典金曲点燃这座改革名城。“来龙港、致青春”，在这一刻具象化。

那些曾在耳机里循环的旋律，响彻夏夜的青龙湖畔。

7月26日晚，周慧敏、徐怀钰、李圣杰、伍思凯、邰正宵等港台黄金阵容带来“流金岁月”超级演唱会，近1.7万名观众涌进龙港市体育中心，同唱经典金曲点燃这座改革名城。“来龙港、致青春”，在这一刻具象化。

这是龙港市体育中心这一城市新地标启用后的演艺首秀，也是龙港设市以来的首场万人级大型演唱会。

而早在一个月前，此次演唱会官宣举办地时，有不少人问：为何是龙港？

金君 摄

“家门口”看演唱会

舞台上，率先登场的邰正宵，一曲《心要让你听见》便引来全场观众同步合唱；依旧少女感十足的徐怀钰接连带来《分飞》《我是女生》等代表作，将少女心事展现得淋漓尽致……

主办方供图

台下，万名观众挥舞应援棒，跟着熟悉的旋律放声歌唱。“回忆杀啊”“啊，是我的青春歌单！”……那些深埋记忆里的流金岁月，落在龙港夏日的晚风里。

“家门口”的首场演唱会，龙港人期盼已久。

“主打‘情怀’主题，也是承接《小城大事》关注度。”龙港市委宣传统战部相关负责人介绍，不同于单一艺人演唱会锁定核心粉丝，这六位歌手的歌迷涵盖60后至00后，且这些经典老歌传唱度高，“来龙港追昔日耳机里的人，万人合唱更容易共情。”

演出现场还对舞美和音响进行了专门布置。“通过侧屏与正屏组合，即使坐在两侧看台，观众也能比较完整地看到舞台。”演唱会执行人员罗良介绍，在音响布局上，现场增加延时塔，为的是让身处不同位置的观众都能获得较为清晰的视听体验。

许方杰 摄

举办一场万人演唱会，考验的不只是场馆，更是一座城市的综合承载力，龙港为此也是做足准备，联动公安、消防、执法、通信、电力等多部门组织多轮协调会。“让审批时限从20个工作日缩短近一半，”在此次演唱会的主办方、温州以同品牌管理有限公司创始人游贻川感慨于各部门的高效协作，“完全不像是第一次办大型演唱会。”

兼顾市域内外歌迷出行，龙港设置了6条接驳线路，可从市客运中心、财富广场、平阳动车站等地前往演出现场，结束后安排临时接驳车辆，凭门票即可免费乘坐。

将一次性的观演消费拉长为完整的消费链。龙港还结合此次演唱会的举办，推出歌迷专属“逛吃”攻略，涵盖“食味龙港”“潮玩龙港”“趣游龙港”三大主题、两条精品旅游线路，并配套推出票根联动福利体系，覆盖酒店、名人故居、非遗工坊、影院等多元消费场景，丰富歌迷观演前后的在地体验。

场馆周边交通疏导、安保配置、便民服务等配套保障工作同步推进，全力为观众打造安全、顺畅、舒适的观演环境。坐着轮椅前来观演的杨小苹，在人群中激动地挥舞着应援棒，她的身影正是这场全民狂欢的温暖缩影。

供需两端的双向奔赴

“跟着演唱会去旅行”依旧是当下最火热的消费图景之一。中国演出行业协会7月24日公布的数据显示，今年上半年全国营业性演出票房收入304.08亿元，同比增长9.41%；观众人数9881.18万人次，同比增长5.28%。

但市场火热背后，一线城市的演出项目和场馆档期竞争趋于白热化。随着一线城市的场馆档期日趋饱和，头部艺人巡演排期密集，演唱会行业正在经历一场结构性下沉。

与之相对的，是下沉市场长期被压抑的大众高品质文化需求。长久以来，龙港人想看大型演出，得驱车一个多小时去温州市区，甚至是福州、杭州、上海等城市。当地群众对在家门口看演出渴望强烈。

龙港的消费实力同样不容小觑。数据显示，龙港2025年全社会消费品零售总额211.2亿元，增速7.4%，排名温州第1；限上批发业、零售业销售额增速分别为30.7%、36.6%，排名均位居温州第1。华润万象综合体、方特文化创意项目等相继落地龙港，也实证了行业头部对当地消费实力和区域辐射力的认可。

举办大型演唱会，场馆是重要基础。作为城市新地标，位于龙港新城核心区的龙港市体育中心于年初正式启用，集赛事举办、演艺活动、全民健身、专业培训与商业服务于一体，可容纳近一万七千名观众。以此为着力点，龙港也将引进重大赛事和大型活动作为突破口，陆续对接演艺公司，把消费拉起来、人气带起来、让经济活起来。

“场馆基础设施相对老旧、可容纳的观众人数有限、周边交通状况影响快速有效疏散等因素，都会导致演出在审批过程中受到一定限制，进而影响项目的落地。”在游贻川看来，新场馆的投用，意味着龙港具备了承接大型演唱会的硬件能力，对演艺公司而言是全新的增量市场，都希望能抢得先机。

这场演唱会给龙港带来什么？

“第一次在龙港看演唱会，就有我喜欢的明星！”还在读大三的小蔡，当天下午4点便和同学在场外等候。上个月刚去杭州追星的他，三天两晚花费两千多元。如今，这笔开销和长途奔波的疲惫，在“家门口”得以消解。

大型演出在2025年展现出强大的消费拉动能力。数据显示，2025年，大型演出对其他消费的平均带动系数为1:6.85，也就是每1元演出票房，可拉动约6.85元的关联消费。

据主办方提供数据显示，本场演出市域外观众占比约1/4，除省内多地外，更有来自福建、安徽、江西等十余省的歌迷。199元至999元的六档梯度票价，精准覆盖不同层级购买力，用高性价比撬动广泛客流，既是对新场馆承接能力的稳妥测试，也最大限度释放了龙港潜藏已久的文娱消费热情。

受访者供图

最先感知这波消费热浪的是住宿。“整体预订情况比较理想，周末两天的客房预订率均超过七成。”龙港市雷迪森酒店总经理苏忠胜介绍，酒店专为此次首演推出的两款定制套餐，预定数量同样非常可观。

更长远的则是城市的叙事转型。演唱会是成本较低、传播极快的城市营销。六位歌手的粉丝群体，加上社交媒体的二次传播，可以在短时间内让“龙港”在更大范围内高频曝光。

“身边不少朋友都遗憾没抢到票，家乡越来越有大都市的范儿！”当晚的演唱会，还吸引了不少在外龙港人，专程返乡的“义乌老板娘”陈芳芳就是其中之一。“在外奔波二十多年，每一次回来都能发现新变化，如今新城面貌焕然一新，发展势头令人惊叹。”沿着世纪大道抵达演出现场，凭窗远眺连片高楼、开阔路网，令她感慨万千。

龙港的城市标签，长期是“印刷城”“农民城”。这些标签见证了龙港的奋斗史，但也限制了它的想象力。演唱会的举办，是通过丰富多元生活，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，本质上更是向外界传递城市能级提升的一个信号。

王晓莉 摄

当一场演唱会落幕，城市回归日常，真正的考验在于：龙港能不能把“首场演唱会”的热度延续下去，形成常态化的文化演出供给？能不能把歌迷的一次性消费，转化为对这座城市的长期好感？能不能借文化活动的东风，持续补齐城市功能的短板？

这些问题，一场“流金岁月”超级演唱会不会尽数给出答案。但至少，龙港迈出了关键的第一步。以文促旅、以旅带商、以商兴城，期待龙港持续深耕专属城市IP，全面提升吃的品位、住的档次、玩的乐趣，为大家提供更多“来龙的理由”。

来 源：潮新闻

原标题： 近1.7万人何以来龙港“致青春”

记者 赵琛璋 共享联盟·龙港 邓雨薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com