潮新闻 2026-07-28 09:26:32

盛夏时节，位于平阳县顺溪镇的溪南里水上活动中心迎来客流高峰。山间溪水与生态林木，成为市民游客避暑纳凉、近郊休闲的热门打卡地。自暑期开启以来，该中心日均客流量达3万人次。

盛夏时节，位于平阳县顺溪镇的溪南里水上活动中心迎来客流高峰。山间溪水与生态林木，成为市民游客避暑纳凉、近郊休闲的热门打卡地。自暑期开启以来，该中心日均客流量达3万人次。

清风徐徐、溪水潺潺。澄澈的水面上，皮划艇、桨板舟等水上运动项目有序开展。沿溪浅滩水流平缓、安全舒适，儿童戏水游玩，家长们则驻足溪边茅草遮阳棚下，踏水纳凉、悠然休憩。岸边的咖啡馆与营地，配套提供烧烤、茶饮、露营等多元服务，让游客沉醉于山水风光之中，解锁休闲惬意的夏日度假体验。

从趣味水上运动、山野轻奢露营，到溪畔静心纳凉、星空烟火烧烤，平阳创新打造“亲水+露营+餐饮+文化”的文旅融合新模式。凭借丰富多元的业态组合与得天独厚的清凉生态，精准对接了城市人群近郊微度假、自然疗愈、社交休闲的多元需求，点燃夏日文旅消费活力，持续解锁夏日“清凉经济”新热潮。

来 源：潮新闻

原标题： 清凉一夏，平阳“水经济”点燃文旅消费

通讯员 张可心 记者 应忠彭

本文转自：温州新闻网 66wz.com