美国媒体披露美军向伊朗居民区投重磅炸弹
美国媒体披露，美军7月30日空袭伊朗期间，向一处没有军事设施的居民区投下一枚重磅炸弹，造成3人死亡。
《纽约时报》7月31日报道，根据对卫星图像、现场画面的分析和专家研判，美军7月30日对伊朗南部格什姆岛一处人口稠密的居民区投下一枚Mark-84型炸弹。这枚炸弹重达2000磅（907公斤），是美军最大的常规炸弹之一，在空袭现场留下一个直径至少9米的弹坑。
伊朗方面说，多座民宅在这次空袭中受损，其中一个五口之家中的父母和2岁的孩子死亡，另外两个孩子受伤，从废墟中被救出。
3月29日，在伊朗首都德黑兰，一名男子坐在废墟中的沙发上休息。新华社记者沙达提摄
报道说，根据分析，被炸地点周边没有军事设施，不清楚美军为何空袭这处居民区。多名军事专家说，从弹坑大小、建筑受损情况和炸弹碎片判断，这是一枚卫星制导的Mark-84型重磅炸弹。一名专家说，这枚炸弹看上去并非触地时爆炸，而是在地表下引爆，且沙质土壤吸收了部分爆炸能量，否则爆炸在地面的毁伤范围会更大。
美军中央司令部发言人表示，正就空袭造成平民伤亡的报道进行调查，没有回答美军这次空袭的是什么目标、使用何种弹药和是否采取措施防止平民伤亡等问题，仅称美军的行动“从不针对平民”。
2月28日，美国和以色列对伊朗发起大规模军事行动首日，伊朗一所小学遭空袭，造成约170人遇难，其中多数是学生，另有上百人受伤。多家媒体事后援引知情人士的话报道，美国军方数据库曾警告有关多处伊朗目标的情报严重过时，但美军高层却无视警报，批准打击包括这所小学在内的多个目标。美国媒体7月报道，美军方已把对这起事件的调查搁置数月。
来 源：新华网
记者 惠晓霜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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