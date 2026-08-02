新华网 2026-08-02 11:38:08

希腊近来多地燃起野火，其中一场野火借助强风8月1日蔓延至首都雅典西北方向约60公里处，情况最为危急。

希腊近来多地燃起野火，其中一场野火借助强风8月1日蔓延至首都雅典西北方向约60公里处，情况最为危急。

据德新社报道，人们从雅典可以清晰看到野火燃烧产生的滚滚浓烟。1日上午，作为预防措施，受该火场波及的多个村庄已疏散居民。希腊消防部门在社交媒体说，已向这处火场派遣超过300名消防员和志愿者、92辆消防车、18架飞机和7架直升机灭火。

当地媒体报道，希腊海岸警卫队和消防部门1日在著名度假地杰梅诺港一处海滩用船救出12名受困人员。该地区至少10座房屋被烧毁。

这是7月29日在希腊克里特岛雷西姆诺地区拍摄的野火。新华社发（拉帕尼斯·斯皮罗斯摄）

希腊通常每年5月开始进入野火季。近来，希腊多地燃起野火。一名消防部门发言人7月31日说，截至当晚，消防人员在与73处野火奋战。

由于强风预计将持续，希腊全国野火形势依然严峻。民防部门已对大雅典地区和埃维亚岛南部发布最高级别红色警报。克里特岛、伯罗奔尼撒半岛、一些爱琴海岛屿以及爱琴海东部的莱斯沃斯岛，均处于第二高级别警戒状态。

近年来，夏季野火频发已成为希腊等南欧国家面临的突出挑战。自2018年以来，希腊曾多次遭遇大规模野火，共造成百余人死亡，数十万公顷森林、农田和牧场被烧毁，大量居民和游客被迫撤离。

来 源：新华网

原标题： 希腊野火逼近首都雅典

记者 乔颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com