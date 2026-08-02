新华网 2026-08-02 11:39:21

据美国媒体7月31日报道，日前访问美国期间，乌克兰总统泽连斯基要求美国总统特朗普等美方官员劝说太空探索技术公司（SpaceX）创始人埃隆·马斯克，希望马斯克允许乌军利用SpaceX旗下卫星互联网系统“星链”打击俄罗斯境内弹道导弹发射装置。当下，俄方已开始部署一套类似“星链”的低轨道卫星系统。

据美国媒体7月31日报道，日前访问美国期间，乌克兰总统泽连斯基要求美国总统特朗普等美方官员劝说太空探索技术公司（SpaceX）创始人埃隆·马斯克，希望马斯克允许乌军利用SpaceX旗下卫星互联网系统“星链”打击俄罗斯境内弹道导弹发射装置。当下，俄方已开始部署一套类似“星链”的低轨道卫星系统。

6月12日，在美国纽约时报广场，人们通过大屏幕观看SpaceX首次公开募股股票上市交易庆祝活动。新华社记者刘亚南摄

美联社7月31日援引多名消息人士的话报道，泽连斯基7月28日与特朗普在白宫举行闭门会晤，向特朗普当面提出了上述要求。按照泽连斯基说法，乌克兰需要在冬季前对俄弹道导弹发射装置实施“精度更高的打击”，以阻止俄方发动冬季攻势、加大对乌能源设施的打击。

7月28日晚些时候，泽连斯基在美国国会与联邦议员举行会晤时，继续游说称希望借助“星链”打击俄境内目标。据美联社报道，在7月初举行的北约峰会期间，泽连斯基就提出过类似要求。共和党籍联邦参议员、参议院军事委员会成员迈克·朗兹透露，乌方需要“长期接入‘星链’”，以便提升中远程武器系统的打击精度。“乌方追求精准命中目标，而非笼统轰炸大片区域。他（泽连斯基）已经把这一点说得十分明确了。”

另据美国《大西洋》月刊报道，特朗普称会考虑泽连斯基的要求，但未明确允诺。此外，马斯克拒绝了泽连斯基此次访美期间提出的会面请求。目前，白宫、乌克兰驻美国大使馆以及SpaceX均未置评上述消息。

美联社分析认为，泽连斯基争取更大的“星链”使用权限，意在降低对美国“爱国者”防空系统的依赖。特朗普7月31日在美国马里兰州戴维营召开内阁会议时，一改先前在北约峰会上所作承诺，称尚未同意授权乌克兰生产“爱国者”防空系统拦截弹。

SpaceX目前仅允许乌方在乌境内使用“星链”，乌军发射远程无人机实施跨境打击时，只能依靠精确度较低的其他导航系统。据乌克兰防务企业“燃点”公司联合创始人之一杰尼斯·施蒂列尔曼介绍，较拦截弹而言，跨境打击无人机若接入“星链”系统，可“更有效地消除俄方导弹威胁”，就如同直接打击“弓箭手”，而非仅“击落箭矢”。

在俄罗斯境内，俄方被禁止使用“星链”。俄罗斯总统普京6月表示，俄方已开始部署一套类似“星链”的低轨道卫星系统。普京当时没有提及制造这套卫星系统的企业名称，但强调该系统“绝不逊于‘星链’，在某些方面甚至可能更胜一筹”。综合多家外媒报道，普京所言卫星系统名为“黎明”卫星群，今年3月已发射16颗卫星，预计今后几年卫星数量将增至约900颗。“黎明”将于今年晚些时候接受测试，预计2027年投入商业运行。

来 源：新华网

原标题： 乌克兰谋求使用“星链”的更大权限

记者 王逸君

本文转自：温州新闻网 66wz.com